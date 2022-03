O śmierci 51-letniego dziennikarza poinformował w mediach społecznościowych szef kijowskiej policji Andrij Nebytow. Siły rosyjskie zabiły amerykańskiego korespondenta Brenta Renauda - napisał. Z informacji wynikało, że dziennikarz miał przy sobie legitymację "The New York Times", jednak z oświadczenia gazety wynika, że to nie dla nich pracował w Ukrainie, a dla TIME Studios, siostrzanej redakcji "Time".

Wołodymyr Zełenski do rodziny zmarłego dziennikarza: Stracił życie, dokumentując ludzką tragedię

"Składam serdeczne kondolencje rodzinie Brenta Renauda, który stracił życie, dokumentując bezwzględność i zło wyrządzone ludziom przez Rosję. Niech życie i poświęcenie Brenta zainspirują świat do walki o siły światła przeciwko siłom ciemności" - napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski, dodając skan listu skierowanego do rodziny zmarłego w Ukrainie dziennikarza Brenta Renauda.

"Droga rodzino Brenta Renauda, z głębokim smutkiem pragnę wyrazić państwu płynące z głębi serca kondolencje po stracie waszego syna i brata, Brenta Renauda" - czytamy w liście prezydenta Zełenskiego.

"Utalentowany i odważny dziennikarz Brent stracił życie, dokumentując ludzką tragedię, zniszczenia i cierpienie milionów Ukraińców. Z ogromną odwagą i determinacją jeździł do najniebezpieczniejszych stref wojennych, by sfilmować bezprecedensową bezwzględność i zło wyrządzone naszemu narodowi przez państwo-agresora" - pisze Wołodymyr Zełenski.

Naród ukraiński, który walczy z rosyjskim reżimem w obronie swojej ojczyzny i demokracji, opłakuje cię. Jesteśmy wdzięczni Brentowi za jego profesjonalizm i przywiązanie do wartości, za współczucie, etykę i sprawiedliwość. Niech życie, służba i poświęcenie Brenta zainspirują pokolenia ludzi na całym świecie do walki o siły światła przeciwko siłom ciemności

- napisał w liście prezydent Ukrainy.

Nie żyje amerykański dziennikarz Brent Renaud. Został zastrzelony przez Rosjan

W niedzielę szef kijowskiej policji Andrij Nebytow przekazał w mediach społecznościowych, że rosyjskie siły zabiły amerykańskiego korespondenta Brenta Renauda. "Znany na całym świecie 51-letni amerykański korespondent został zastrzelony dzisiaj w Irpieniu. Kolejny dziennikarz jest ranny. Teraz policjanci próbują usunąć ofiarę ze strefy walk. Oczywiście zawód dziennikarza stanowi ryzyko, ale obywatel USA Brent Renaud zapłacił życiem za próbę podkreślenia okrucieństwa i bezwzględności agresora" - napisał na Facebooku szef policji obwodu kijowskiego Andrij Nebytow.

Wojna w Ukrainie. Nie żyje amerykański dziennikarz Brent Renaud

Policjant zamieścił na Facebooku zdjęcia legitymacji prasowej i paszportu oraz drastyczne zdjęcia dziennikarza.

