W nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych najnowsze przemówienie. Na początku przekazał informacje o działaniach wojennych na koniec 19. dnia ataku Rosji na Ukrainę.

Wołodymyr Zełenski: Rosja poniosła większe straty niż podczas dwóch wojen czeczeńskich

W ocenie prezydenta Ukrainy Rosjanie wysłali do walk wszystkie swoje siły, jednak ciągle napotykają opór wojsk ukraińskich, które zaciekle bronią swojego państwa. Przekazał też, że "w ciągu 19 dni rosyjska armia poniosła większe straty niż podczas dwóch wojen czeczeńskich".

Zełenski podkreślił, że rosyjskie wojska ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie wojenne oraz "świadomie wywołanie katastrofy humanitarnej" w ukraińskich miastach. - Każdy, kto jest odpowiedzialny za wojnę. Każdy, kto odpowiedzialny jest za zniszczenie demokracji. Każdy, kto odpowiedzialny jest za represje wobec ludzi. Każdy otrzyma odpowiedź - zapowiadał.

Wołodymyr Zełenski zaapelował do rosyjskich żołnierzy

W kolejnej części przemówienia prezydent Ukrainy zwrócił się do rosyjskich żołnierzy i zaapelował, by złożyli broń. - Jest was wielu, ale wasze życie również może zostać odebrane. Dlaczego umieracie? Wiem, że chcecie przeżyć - mówił.

- Wiemy, co myślicie o tej wojnie, słyszymy wasze rozmowy, wasze telefony do domu, do rodziny. Wyciągamy wnioski i wiemy, kim jesteście. W imieniu narodu ukraińskiego daję wam szansę, szansę na przeżycie. Jeśli poddacie się naszym siłom, potraktujemy was tak, jak powinno traktować się ludzi - z godnością. Jak nie byliście traktowani w waszej armii i jak wasza armia nie traktuje naszej. Wybierajcie - dodał.

Jednocześnie Zełenski podziękował Rosjanom, którzy nie przestali mówić prawdy - mowa o osobach, które protestują przeciw wojnie i z tego powodu są aresztowane przez rosyjskie służby. W tym miejscu wspomniał o dziennikarce, która w czasie programu na żywo na antenie państwowej telewizji Kanał 1 wystąpiła za plecami prezenterki z antywojennym plakatem w rękach i napisem "Nie wierzcie propagandzie". Więcej na jej temat pisaliśmy tutaj:

