Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wyda wyrok ws. zbrodni wojennych w Ukrainie. Już 16 marca

Posiedzenie ma rozpocząć się w środę o godzinie 16. Decyzję Trybunału ogłosi jego przewodnicząca Joan Donoghue. Kijów wnioskował do Trybunału o zakwalifikowanie ataku Rosji na Ukrainę jako akt ludobójstwa i jednocześnie o odrzucenie rosyjskich oskarżeń, jakoby ukraińskie oddziały dopuszczały się zbrodni przeciwko rosyjskiej mniejszości.

Ukraina podkreśla, że rosyjskie argumenty na rzecz rozpoczęcia wojny to tylko pretekst i chce, by to zdanie podzielił Trybunał. Na pierwszym przesłuchaniu w ubiegłym tygodniu nie stawili się przedstawiciele Rosji.

Równolegle śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego - również w Hadze - rozpoczęli dochodzenie, które ma ustalić, czy rosyjski prezydent albo inne siły na Kremlu odpowiadają za zbrodnie wojenne, albo zbrodnie przeciwko ludzkości w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. 19. dzień inwazji Rosji

W dziewiętnastym dniu agresji Rosji na Ukrainę Wołodymyr Zełenski poinformował, że chce przedłużenia stanu wojennego na terenie kraju o kolejne 30 dni. Polityk wniósł do parlamentu projekt, w którym zapisano, że ma on potrwać do 25 kwietnia. Trwający obecnie stan wojenny wprowadzono na 30 dni 24 lutego. Od tego czasu Rosja nie ustaje w ostrzeliwaniu ukraińskich miast - ogromne zniszczenia są m.in. w Irpieniu czy w Charkowie, gdzie zniszczono co najmniej pół tysiąca domów, a także 50 szkół i szereg placówek medycznych, w tym szpitali położniczych. Mariupol jest na granicy katastrofy humanitarnej - brakuje wody, jedzenia i elektryczności.

