Nieoficjalnie: Joe Biden może przylecieć do Polski

W dziewiętnastym dniu agresji Rosji na Ukrainę Wołodymyr Zełenski poinformował, że chce przedłużenia stanu wojennego na terenie kraju o kolejne 30 dni. Polityk wniósł do parlamentu projekt, w którym zapisano, że ma on potrwać do 25 kwietnia. Trwający obecnie stan wojenny wprowadzono na 30 dni 24 lutego. Od tego czasu Rosja nie ustaje w ostrzeliwaniu ukraińskich miast - ogromne zniszczenia są m.in. w Irpieniu czy w Charkowie, gdzie zniszczono co najmniej pół tysiąca domów, a także 50 szkół i szereg placówek medycznych, w tym szpitali położniczych. Mariupol jest na granicy katastrofy humanitarnej - brakuje wody, jedzenia i elektryczności.

REKLAMA

W związku ze stanem wojennym na Ukrainie obowiązują specjalne przepisy dotyczące wjazdu do kraju i wyjazdu oraz przemieszczania się pojazdów. W stanie wojennym konstytucja nie może być zmieniona, a wybory nie mogą się odbyć. W tym czasie mogą być też zakazane wiece.

Zobacz wideo Irpień zamienił się w pogorzelisko. Ale ostatni mieszkańcy nie tracą nadziei

Agencja Reutera: Joe Biden może przylecieć do Europy

Jak podała w poniedziałek wieczorem Agencja Reutera, w związku z agresją Rosji na Ukrainę Biały Dom planuje w najbliższym czasie wizytę Joe Bidena w Europie. Jak wskazano - o tym, że trwają rozmowy na temat szczegółów omówienia wizyty - poinformowały dwa niezależne źródła.

"Jeden z omawianych planów zakłada, by 23 marca w Brukseli Biden spotkał się z innymi przywódcami sojuszu NATO, a następnie udał się do Polski" - cytuje Agencja Reutera, powołując się na jedno ze źródeł. Jak wskazano, wizyta Bidena jest blisko "finalizacji", ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, w rozmowie z Agencją Reutera przyznała jedynie, że Stany Zjednoczone "są blisko zaangażowane w relacje z partnerami z NATO i europejskimi sojusznikami, ale nie podjęto jeszcze żadnej ostatecznej decyzji w sprawie podróży".

Informację o planach Bidena podała też stacja CNN. "Biały Dom chce wesprzeć Kijów i kontynuuje izolację Moskwy" - pisze z kolei jeden z korespondentów serwisu Politico.

Wołodymyr Zełenski, który pozostaje w Kijowie, w dotychczasowych wystąpieniach online zwracał się do Unii Europejskiej, NATO i samego Waszyngtonu o sprzęt wojskowy i apelował o zamknięcie nieba nad Ukrainą, co miałoby zapobiec rosyjskim nalotom. Podobne postulaty przedstawiał w piątek, gdy wystąpił w czasie połączonego posiedzenia Sejmu i Senatu - Zgromadzenia Narodowego zwołanego przez Andrzeja Dudę.

Tym razem - w najbliższą środę - Zełenski wystąpi przed amerykańskimi kongresmenami. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i przewodniczący Senatu we wspólnym oświadczeniu poinformowali o "przywileju", jakim dla kongresmenów będzie wysłuchanie jego wystąpienia. Jak napisali, udzielenie Zełenskiemu głosu ma być wyrazem wsparcia dla mieszkańców Ukrainy, "którzy dzielnie bronią demokracji". We wtorek Zełenski przemówi z kolei do kanadyjskich parlamentarzystów.

*

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule: