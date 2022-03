Premier Izraela dyskutował z Putinem o wojnie w Ukrainie. Rozmowa trwała półtorej godziny

W czwartek 24 lutego o godzinie 3 polskiego czasu rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl prowadzimy relację na żywo.

Naftali Bennett miał w poniedziałek wyjść w połowie spotkania gabinetu, żeby porozmawiać z Władimirem Putinem o toczącej się w Ukrainie wojnie. Spotkanie trwało około półtorej godziny - relacjonuje słowa izraelskiego ministra agencja Reuters. W niedzielę wieczorem premier Izraela rozmawiał o tym samym z prezydentem Wołodomyrem Zełenskim.

Premier Izraela próbuje prowadzić mediacje pomiędzy Ukrainą i Rosją

Kreml podkreśla, że narada Bennetta i Putina odbyła się z inicjatywy tego pierwszego. Izraelski premier przeprowadził już liczne rozmowy z prezydentami obu państw - zależy mu na tym, by doprowadzić do zakończenia wojny. Z Putinem miał rozmawiać o warunkach zawieszenia broni oraz o zakresie pomocy humanitarnej, jaką Izrael chce nieść na terenach objętych walkami.

W poniedziałek rzecznik prasowy premiera poinformował bowiem, że Izrael chce wysłać do zachodniej części Ukrainy szpital polowy, żeby leczyć uchodźców bliżej granicy. Obiekt ma być przystosowany do obsługiwania 100 osób dziennie.

Od wybuchu wojny w Ukrainie izraelskie władze starały się zachowywać neutralnie wobec obydwu stron konfliktu zbrojnego. Choć pojawiły się doniesienia, że miał doradzać prezydentowi Ukrainy, by przystał na rosyjskie żądania, to oficjalne komunikaty z Tel Awiwu podkreślają, że Bennett prowadzi mediacje po to, by powstrzymać przelew krwi.

Z jednej strony izraelski rząd podkreślał, że popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i ze szczególnym niepokojem wypowiada się właśnie o sytuacji humanitarnej, oferując w tym zakresie swoją pomoc. Jak podkreśla w swojej analizie Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich, izraelscy politycy zaznaczają, że szczególnie zależy im na ewakuacji własnych obywateli z Ukrainy. Żydowska diaspora liczy tam około 200 tysięcy osób.

Samolot Abramowicza w Izraelu. Minister: Nie będziemy drogą obejścia sankcji

Z drugiej strony przedstawiciele rządu Izraela bardzo rzadko używają zwrotów bezpośrednio wskazujących stronę rosyjską jako prawdziwego agresora podczas wojny, niezbyt chętnie polemizują też z kremlowską propagandą. Izrael miał też odmówić sprzedaży broni stronie ukraińskiej.

Dopiero w poniedziałek 14 marca izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że "Izrael nie będzie ścieżką do obejścia sankcji nałożonych na Rosję przez USA i inne zachodnie kraje. Rząd pracuje nad tym w porozumieniu z instytucjami bankowymi, finansowymi i lotniczymi".

Naukowcy z Ośrodka Studiów Wschodnich zauważają, że ostrożność Izraela w kontaktach z Rosją ma związek z obecnością rosyjskich wojsk w Syrii i na Morzu Śródziemnym. Oba państwa wypracowały mechanizm koordynacji, który umożliwia Izraelowi niszczyć magazyny proirańskich bojówek w Syrii, dzięki czemu zapobiega atakom na kraj. Izrael jest też uzależniony od importu ukraińskich zbóż, co sprawia, że premier kraju jest jednym z nielicznych polityków, który ma możliwość bezpośredniej rozmowy z Putinem i Zełenskim.

