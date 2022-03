Pomoc Ukrainie. Kazachstan przekazuje Ukrainie 28 ton leków. Transport humanitarny leci przez Polskę

Zobacz wideo Charków. Czteropiętrowy budynek mieszkalny zniszczony podczas rosyjskiego nalotu

Kazachskie media przekazały informację o pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Rankiem 14 marca z lotniska w Ałmaty w Kazachstanie został wysłany pierwszy transport dla Ukrainy - donosi Tengrinews.kz. W imieniu prezydenta Kazachstanu, tamtejsze ministerstwo zdrowia przygotowało pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy w postaci partii preparatów medycznych.

Kazachstan. Samolot z pomocą humanitarną dla Ukrainy wylądował w Katowicach

Samolot z pomocą medyczną wystartował z lotniska Ałmaty i przylatuje do Katowic. Załadunek jest przetransportowany samolotem Boeing 767 firmy Air Astana. Przy pomocy zautomatyzowanej ładowarki pracownicy lotniska w Ałmatach umieścili w ładowni samolotu cztery kontenery z lekami o wadze kilku ton każdy, w ciągu zaledwie 20 minut.

Wojna w Ukrainie. Kazachstan przekazuje Ukrainie 28 ton medykamentów

Łączna waga pomocy humanitarnej, którą Kazachstan przekazuje Ukrainie, wynosi 28,2 tony - składa się na nią 17 rodzajów leków: antybiotyki, leki przeciwzapalne, przeciwkaszlowe i przeciwnadciśnieniowe. Ładunek wysyłany jest dwoma rejsami: 14 i 15 marca.

Dzisiaj wysyłana jest część ładunku - 31 palet. Jutro wyślemy resztę. Leki na pomoc humanitarną zostały wybrane zgodnie z protokołami ze spotkania Komisji ds. Międzynarodowej Pomocy Humanitarnej oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Pytaliśmy stronę ukraińską, jakich leków teraz najbardziej potrzebują. Wszystkie leki są produkowane głównie w Kazachstanie

- powiedział w poniedziałek Sholpan Adilbekova, kierownik przedstawicielstwa SK-Pharmacy LLP w mieście Ałmaty.

O pomocy humanitarnej Kazachstanu dla Ukrainy informuje również Nexta:

Jak podała strona kazachska, nie są wymagane żadne specjalne warunki przechowywania preparatów, tylko temperatura od +15 do +25 stopni. Według przedstawiciela strony wysyłającej - ładunek został zgromadzony dość szybko, w ciągu zaledwie kilku dni. Udostępniono również film, pokazujący załadunek do samolotu wysyłanej pomocy - można go zobaczyć tutaj.

