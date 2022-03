Zobacz wideo Charków. Czteropiętrowy budynek mieszkalny zniszczony podczas rosyjskiego nalotu

W zeszłym tygodniu świat obiegła informacja, że Rosjanie porwali mera Melitopola. Na miejsce polityka Rosja wprowadziła radną Hałynę Danylczenko. Jak podaje CNN, prokurator generalny Ukrainy wszczął w sprawie kobiety śledztwo dotyczące zdrady stanu.

Melitopol. Prokurator generalny Ukrainy wszczął śledztwo ws. zdrady stanu

W niedzielę (13 marca) członkowie Rady Miejskiej Melitopola wystosowali pismo do prokuratora generalnego, w którym wnioskowali o wszczęcie postępowania karnego w sprawie Danylczenko w związku ze "zbrodnią zdrady stanu, za próbę ustanowienia okupacyjnego rządu w Melitopolu". Rada oskarżyła radną Danylczenko o rozwiązanie władz miasta i przekazanie jego uprawnień Komitetowi Deputowanych Ludowych - czytamy w CNN.

"Zapowiadając powołanie niezdefiniowanego przez prawo ukraińskie organu: Komitet Deputowanych Ludowych, podejrzana wezwała obywateli Ukrainy o wsparcie, a obywateli Melitopola do zaprzestania oporu wobec okupantów" - pisze w oświadczeniu ukraińska prokuratura. Śledztwo i postępowanie karne ma zostać przeprowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie zaporoskim.

Wcześniej CNN podawało także, że nowa mer Melitopola zapowiedziała w telewizyjnym nagraniu, że w regionie będą nadawane rosyjskie kanały telewizyjne. Jak powiedziała, istnieje "wielki deficyt wiarygodnych informacji, które są w obiegu".

Wojna w Ukrainie. Mer Melitopola żyje, ale jest poddawany torturom

Mer Melitopola porwany. Rosjanie obsadzili urząd przychylną sobie radną

W piątek 11 marca grupa dziesięciu rosyjskich okupantów porwała mera Melitopola Iwana Fedorowa. Według oświadczenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Fedorow żyje, lecz znajduje się w niewoli, gdzie poddawany jest torturom. Oprawcy mają żądać od niego publicznego uznania władz okupacyjnych.

Tymczasem miejsce uprowadzonego polityka Rosjanie obsadzili przychylną sobie radną Hałyną Danylczenko. Kobieta zaapelowała za pośrednictwem telewizji do mieszkańców, by ci "dostosowali wszystkie mechanizmy do nowej rzeczywistości, żeby zacząć jak najszybciej żyć w nowych warunkach", a także ostrzegła przed ludźmi próbującymi "destabilizować sytuację i wzywać do działań ekstremistycznych".

