Willa Kateriny Tichonowej, czyli córki Władimira Putina, mieści się w Biarritz, na południu Francji. Włamał się do niej francuski aktywista Pierre Affner, który wszedł do środka, zmienił zamki, a potem zaprosił do niej uchodźców z Ukrainy.

Jak donosi portal "The Insider", w willi znajduje się osiem łóżek oraz trzy łazienki. Affner udostępnił zdjęcia paszportu zięcia Putina Kirilla Szamalowa, oraz francuskie tłumaczenie rachunku za prąd w placówce zarejestrowanej w Moskwie. Portal podkreśla, że dokumenty mogą być potrzebne do otwarcia rachunku bankowego we Francji czy zakupu willi.

Aktywiście udało się znaleźć również pełnomocnictwo z 2009 r. wystawione przez "Gennadija Timczenkę, obywatela Finlandii" na nazwisko Francuza Francoise Duchosala. Mężczyzna miał być odpowiedzialny za remont willi.

Brytyjscy squatersi zajęli wartą 50 mln funtów willę należącą do Olega Dieripaska - jednego z siedmiu oligarchów, na których brytyjski rząd nałożył sankcje. Posiadłość znajduje się w centrum Londynu przy Belgrave Square 5 i jest uznawana za najdroższą londyńską szeregówkę - informuje dailymail.co.uk. Aktywiści, którzy weszli do willi, wywiesili ukraińskie flagi oraz transparenty z napisami: "Mienie wyzwolone" i "Putin, idź się j...".

"Przejmujemy ten budynek jako formę protestu i solidarności z narodem ukraińskim i rosyjskim, które cierpią przez Putina i wszystkimi ludźmi, którzy cierpią w czasie wojny" - przekazał portalowi Lbc.co.uk, jeden z protestujących. Brytyjski portal przekazał, że na miejscu niedługo potem pojawili się policjanci. "Funkcjonariusze stwierdzili, że pewna osoba dostała się do środka i zawiesiła transparenty z okien na piętrze. Funkcjonariusze pozostają na miejscu" - przekazał rzecznik policji cytowany przez Lbc.com.uk.

