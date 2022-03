Szef MSZ Ukrainy gorzko do Niemiec: Pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji

Zobacz wideo Ukraińskie siły zbrojne opublikowały nagranie z poligonu wojskowego w Jaworkach. Według wstępnych danych spadło tam około 30 pocisków manewrujących

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wystąpił w niedzielę wieczorem (13 marca) na antenie niemieckiej telewizji ARD. Jak cytuje "Der Tagesspiegel", polityk nie szczędził Niemcom gorzkich słów.

Dmytro Kułeba do Niemiec: Pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji

- Przykro mi, że muszę to powiedzieć: Pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji - stwierdził Kułeba, dodając, że ma nadzieję, że kraj "zrobi wiele, by zatrzymać rosyjską machinę wojenną".

Kułeba podkreślił, że "Niemcy i Ukraina są krajami partnerskimi", jednak potrzebne są trzy rzeczy.

Po pierwsze, Ukraina potrzebuje broni do samoobrony. - Nie sądzę, aby to było sprawiedliwe, że Niemcy prowadziły z Rosją współpracę obronną na dużą skalę w ciągu ostatnich kilku lat - powiedział Dmytro Kułeba i dodał: - Więc może teraz nadszedł czas, abyśmy otrzymali wszystko, czego potrzebujemy, aby się bronić.

Po drugie, zdaniem ministra spraw zagranicznych Ukrainy trzeba zaostrzyć sankcje wobec Rosji. Ukraiński polityk zwrócił tu uwagę na brak odłączenia od systemu SWIFT pewnego rosyjskiego banku, mówiąc, że zawsze w tym kontekście słyszy jedną odpowiedź: "To z powodu Niemiec". Tymczasem jego zdaniem to właśnie Niemcy powinny przodować w nakładaniu sankcji na Rosję.

Po trzecie, Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej. - Spodziewamy się, że rząd federalny również poprze tę decyzję. Ponieważ Ukraina jest częścią Europy, a z Ukrainą Europa będzie bezpieczniejsza - podkreślił.



"Financial Times": Rosja prosiła Chiny o pomoc wojskową. Jest stanowisko Pekinu

Wołodymyr Zełenski o negocjacjach z Rosją: Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, by okazały się sukcesem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że celem negocjacji z Federacją Rosyjską jest doprowadzenie do jego spotkania z Władimirem Putinem. Wyraził również przekonanie, że wszyscy czekają na rozmowy obu prezydentów. Na poniedziałek (14 marca) zapowiedziano zdalne rozmowy delegacji ukraińskiej z rosyjską.

W wystąpieniu opublikowanym w internecie ukraiński przywódca podkreślił, że negocjacje mają ostatecznie doprowadzić do ustania walk. Zapewnił, że przedstawiciele Ukrainy i Rosji codziennie rozmawiają zdalnie, jednak negocjacje są trudne. - Naszym zadaniem dla Ukrainy jest zrobić wszystko, by te negocjacje były sukcesem. To konieczne dla pokoju i dla naszego bezpieczeństwa - mówił Wołodymyr Zełenski. W swoim nagraniu ponowił apel do NATO o wprowadzenie zakazu lotów nad Ukrainą. Ostrzegł również, że rosyjskie rakiety mogą spaść na terytorium krajów należących do Sojuszu.

