Włodymyr Zełenski ostrzega NATO przed rosyjskimi rakietami: To tylko kwestia czasu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponowił apel do NATO o utworzenie strefy zakazu lotów nad jego krajem. - Jeśli nie zamkniecie nieba nad naszym krajem, tylko kwestią czasu jest, kiedy rosyjskie rakiety zaczną spadać na wasze terytorium, na terytorium NATO - ostrzegł ukraiński przywódca w oświadczeniu opublikowanym w Internecie.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ostrzega kraje NATO i przypomina o ataku w Jaworowie

Prezydent Ukrainy przypomniał o rosyjskim ataku na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, zaledwie 25 kilometrów od granicy z Polską. Wskutek wybuchów rakiet i bomb zginęło tam co najmniej 35 osób, a ponad 130 trafiło do szpitali.

Zełenski powiedział, że prowadzone są negocjacje z Federacją Rosyjską, a ich celem jest doprowadzenie do jego spotkania z Władimirem Putinem. Wyraził również przekonanie, że wszyscy czekają na rozmowy obu prezydentów. Na poniedziałek (14 marca) zapowiedziano zdalne rozmowy delegacji ukraińskiej z rosyjską. Ukraiński przywódca podkreślił, że negocjacje mają ostatecznie doprowadzić do ustania walk. Zapewnił, że przedstawiciele Ukrainy i Rosji codziennie rozmawiają zdalnie, jednak negocjacje są trudne. - Naszym zadaniem dla Ukrainy jest zrobić wszystko, by te negocjacje były sukcesem. To konieczne dla pokoju i dla naszego bezpieczeństwa - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wcześniej prezydent Francji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joem Bidenem. Według biura prezydenta Francji Emmanuel Macron wyraził swoje poparcie dla Ukrainy. We wcześniejszej rozmowie prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych zgodzili się co do potrzeby zaostrzenia sankcji nałożonych na Rosję i poparcia inicjatyw, zmierzających do przerwania działań zbrojnych na Ukrainie. Prezydenci potwierdzili też gotowość do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę.

Zełenski odwiedził rannych żołnierzy. "Zdrowiejcie szybko chłopaki"

Ukraina. Gwardia Narodowa zaatakowała siły rosyjskie koło Mariupola

Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że jednostki Gwardii Narodowej zaatakowały siły rosyjskie koło Mariupola. Według ministerstwa Rosjanie ponieśli straty w ludziach i w sprzęcie bojowym. Uniemożliwiono im posuwanie się naprzód i ostrzał Mariupola na jednym z kierunków. Wokół położonego na południu Ukrainy Mariupola od początku wojny trwają zacięte walki. Miasto jest otoczone przez Rosjan, wielu cywilnych mieszkańców zginęło lub zostało rannych.

Z kolei dowództwo sił powietrznych Ukrainy poinformowało, że wczoraj zestrzelono cztery rosyjskie samoloty, trzy śmigłowce i drona. Według komunikatu dowództwa, grupa rosyjskich samolotów Su-35, Su-34 i Su-25 próbowała zaatakować rakietami i bombami ukraińskie pozycje na kierunku kijowskim. Ukraińcy odpalili rakiety przeciwlotnicze, które zestrzeliły trzy samoloty. W innych rejonach kraju zestrzelono kolejny samolot, trzy śmigłowce i drona.

Strona ukraińska twierdzi, że od początku wojny Rosjanie stracili przeszło 12 tysięcy ludzi, 374 czołgi, 74 samoloty i 86 śmigłowców.

Kto osądzi Putina za zbrodnie wojenne? Możliwości jest kilka

