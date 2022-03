Atak rakietowy Rosji tuż przy granicy z Polską. Biały Dom nadal wyklucza zakaz lotów nad Ukrainą

Co najmniej 35 ofiar śmiertelnych i ponad 130 rannych to tragiczny bilans niedzielnego ataku Rosjan na bazę wojskową w Jaworowie. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to najtragiczniejszy jak dotąd ostrzał od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Doszło do niego około 20 km od polskiej granicy.

Rosjanie ostrzelali bazę wojskową nad ranem pomiędzy godzinami 3 i 4 czasu lokalnego (pomiędzy 2 i 3 czasu polskiego). Według miejscowych władz na znajdujący się tam ośrodek szkoleniowy NATO spadło 30 rakiet, przy czym kilka z nich zostało strąconych przez obronę przeciwlotniczą. Bombardowanie doprowadziło do wybuchu kilku pożarów.

Biały Dom: Zwiększamy pomoc dla Ukrainy, ale nie zamykamy nieba

W programie "Meet the press" w NBC o atak był pytany Jake Sullivan, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego. - Stany Zjednoczone są gotowe do zwiększenia i zintensyfikowania wysiłków, by dostarczyć do Ukrainy broń i pomoc w zakresie bezpieczeństwa - poinformował Sullivan.

Doradca prezydenta Joe Bidena zadeklarował, że administracja Joe Bidena zwiększy pomoc dla Ukrainy, ale nadal wyklucza wprowadzenie zakazu lotów nad Ukrainą i inne działania, które groziłyby bezpośrednim konfliktem z Moskwą.

- Prezydent mówił jasno, że wojsk amerykańskich nie ma w Ukrainie, ani we wschodniej, ani w zachodniej Ukrainie. Obronimy każdy centymetr terytorium NATO, ale nie zaangażujemy się w konflikt przeciwko siłom rosyjskim w Ukrainie. I tak dziś pozostaje - tak na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej - wyjaśnił.

Ukraiński MON domaga się zamknięcia nieba

Atak potępił szef ukraińskiego MON Ołeksij Reznikow. "Rosja zaatakowała Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa pod Lwowem. Pracują tu zagraniczni instruktorzy. Ustalana jest liczba ofiar" - napisał na Twitterze. "To nowy atak terrorystyczny na pokój i bezpieczeństwo w pobliżu granicy UE-NATO. Zamknijcie niebo, aby to zatrzymać!" - podkreślił, apelując ponownie o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

