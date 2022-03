Wojna w Ukrainie. Nie żyje amerykański dziennikarz Brent Renaud. Został zastrzelony przez Rosjan

Szef kijowskiej policji Andrij Nebytow przekazał w mediach społecznościowych, że rosyjskie siły zabiły amerykańskiego korespondenta Brenta Renauda. Miał on przy sobie legitymację "The New York Times", jednak z oświadczenia gazety wynika, że nie pracował dla nich w Ukrainie.

