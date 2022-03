Zełenski: Wszystkim Ukraińcom jest teraz ciężko, ale zwyciężymy na sto procent

- Niedziela, ale kto by teraz zwracał na to uwagę - zwrócił się do obywateli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Osiem lat wojny. Wojna na Donbasie. 18. dzień pełnowymiarowej agresji, pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Niemalże 13 tys. zabitych okupantów w 18 dni. To więcej niż w obydwu wojnach czeczeńskich - mówił w nagraniu opublikowanym w niedzielę przed godz. 13.

REKLAMA

Wołodymyr Zełenski: Ukraina się nie poddaje

Prezydent Ukrainy przekazał najnowsze informacje o stratach wroga. - Rosja straciła tysiąc jednostek techniki wojskowej, 84 samoloty, 86 śmigłowców. Rozumiemy, że mają więcej, ale rozumiemy też, że i my będziemy bronić się dalej. Ukraina się nie poddaje. Armia się nie poddaje. Naród się nie poddaje. Ukraina walczy cała. Bohatersko. Niemalże 125 tys. ludzi wywieźliśmy na bezpieczne terytorium przez korytarze humanitarne - mówił prezydent Ukrainy.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

- Dzisiaj kluczowym zadaniem jest Mariupol. Nasz transport humanitarny, nasza kolumna jest dwie godziny od Mariupola - raptem 80 kilometrów. Robimy wszystko, aby dać odpór okupantom, którzy blokują naszych ludzi w cerkwi prawosławnej, blokują ten transport - kontynuował Zełenski.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

- 100 ton najpotrzebniejszej żywności, lekarstw i picia, które Ukraina wysłała swoim obywatelom. Podjęliśmy wszystkie wysiłki dyplomatyczne, aby transport wszedł. Zobaczymy, czy w Moskwie dadzą radę usłyszeć i zrozumieć. Wiemy, że wszystkim Ukraińcom jest teraz ciężko, wszystkim 40 milionom Ukraińcom, ale zwyciężymy na sto procent. Sława Ukrainie - zaapelował do Ukraińców.

Wołodymyr Zełenski: Armia rosyjska ponosi największe straty od dekad

W sobotnim nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjska armia odnotowuje największe straty od dekad. - Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Mamy nadzwyczajne sukcesy. Opór, jaki stawiamy rosyjskiemu najeźdźcy, już zapisał się w historii, ale nie wolno spoczywać na laurach - mówił prezydent Ukrainy.

- Nie mamy prawa zmniejszać intensywności obrony. [...] Nie mamy prawa zmniejszać energii naszego sprzeciwu. Wróg wprowadza na nasze terytoriom coraz to nowe kolumny (wojsk). [...] Chcą pokonać nas przewagą liczebną: żołnierzy i sprzętu. Wykorzystują terror, żeby nas złamać, żeby złamać naszą wiarę w zwycięstwo i w Ukrainę. Jestem pewien, że im się to nie uda. Ale żeby się nie udało, jeszcze trzeba walczyć - podkreślał. Zauważył, że dynamika strat po 17 dniach walki po stronie rosyjskiej jest ogromna. - Możemy śmiało powiedzieć: to największy cios dla armii rosyjskiej od dziesięcioleci - dodał Zełenski.

Mówił również, że "rosyjscy żołnierze starają się opuścić Ukrainę całymi grupami". - Poddają się do niewoli - informował.

Zełenski: Opór, jaki stawiamy rosyjskiemu najeźdźcy, zapisał się w historii

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.