Andrzej Duda pytany o broń chemiczną: Putin może teraz użyć wszystkiego

W niedzielę 13 marca mija 18. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nad ranem rosyjskie wojska ostrzelały Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie pod Lwowem - 20 kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy. Rosjanie kierują swoje siły nie tylko na obiekty wojskowe, ale i cywilne. Zbombardowano m.in. szpital dziecięcy i położniczy w Mariupolu. Zmasowane ataki na Mariupol trwają, miasto jest na granicy katastrofy humanitarnej.

Zobacz wideo Ukraińskie siły zbrojne opublikowały nagranie z poligonu wojskowego w Jaworkach. Według wstępnych danych spadło tam około 30 pocisków manewrujących

Wojna w Ukrainie. Andrzej Duda: Jeśli użyje broni masowego rażenia, zmieni to całą sytuację

- Jest to coś, czego świat nie widział na taką skalę od czasów II wojny światowej. Jeśli pytacie mnie, czy Putin może użyć broni chemicznej, to myślę, że Putin może teraz użyć wszystkiego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać - mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarką BBC.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Andrzej Duda o użyciu broni chemicznej przez Władimira Putina: Wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić

Andrzej Duda zapytany o to, czy użycie broni chemicznej przez Władimira Putina mogłoby skłonić NATO do interwencji, powiedział, że "oczywiście wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić". Jego zdaniem, jeśli jednak prezydent Rosji zdecydowałby się na użycie broni chemicznej, zmieniłoby to całą sytuację. - Na pewno (red. - NATO) musiałoby usiąść przy stole i naprawdę poważnie zastanowić się, co zrobić, ponieważ wtedy sytuacja zaczęłaby być niebezpieczna nie tylko dla Europy… ale dla całego świata - powiedział Andrzej Duda.

Rosja oferuje najemnikom z Syrii i Libii 300 dolarów za udział w wojnie?

Prezydent wypowiedział się też na temat sprawy przekazania Ukrainie polskich samolotów MIG 29. Jak wyjaśnił, Polska nie może podejmować takiej decyzji bez konsultacji z sojusznikami, ponieważ wpływałaby ona na bezpieczeństwo całego NATO. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na to, że do Polski od początku wojny w Ukrainie trafiło już ponad 1,5 mln osób. Ocenił też, że liczba ta może zwiększyć się do 2,5 miliona i podziękował za gościnność Polakom, którzy przyjmują pod swój dach osoby uciekające przed wojną.

