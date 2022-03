Ukraina. Atak rakietowy Rosji na poligon w Jaworowie. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych i rannych [WIDEO]

Co najmniej 35 ofiar i 134 rannych po niedzielnym ataku Rosjan na bazę wojskową w Jaworowie. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to najtragiczniejszy jak dotąd ostrzał od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Doszło do niego około 20 km od polskiej granicy.

Rosjanie ostrzelali bazę wojskową nad ranem pomiędzy godzinami 3 i 4 czasu lokalnego (pomiędzy 2 i 3 czasu polskiego). Według miejscowych władz na znajdujący się tam ośrodek szkoleniowy NATO spadło 30 rakiet, przy czym kilka z nich zostało strąconych przez obronę przeciwlotniczą. Bombardowanie doprowadziło do wybuchu kilku pożarów. Siły zbrojne Ukrainy opublikowały nagranie z poligonu:

Zobacz wideo Ukraińskie siły zbrojne opublikowały nagranie z poligonu wojskowego w Jaworowie. Według wstępnych danych spadło tam około 30 pocisków manewrujących

Zdjęcia zniszczonych budynków pokazała także Nexta:

Szef NATO: Rosja może uciec się do prowokacji i użyć broni chemicznej

Szef MON Ukrainy z apelem po ataku w Jaworowie: Zamknijcie niebo, zatrzymajcie to!

Atak potępił szef ukraińskiego MON Ołeksij Reznikow. "Rosja zaatakowała Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa pod Lwowem. Pracują tu zagraniczni instruktorzy. Ustalana jest liczba ofiar" - napisał na Twitterze. "To nowy atak terrorystyczny na pokój i bezpieczeństwo w pobliżu granicy UE-NATO. Zamknijcie niebo, aby to zatrzymać!" - podkreślił, apelując ponownie o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa to miejsce, w którym do niedawna ukraińska armia ćwiczyła wraz z żołnierzami NATO. Nie jest na razie jasne, czy któryś z międzynarodowych instruktorów był tam obecny w trakcie ataku. Teraz mają tam stacjonować wojska obrony terytorialnej.

Były sekretarz generalny NATO: Putin nie zatrzyma się na Ukrainie

To prawdopodobnie najpoważniejszy atak sił rosyjskich od początku napaści na Ukrainę. Choć Rosjanie niemal cały czas ostrzeliwują dzielnice cywilne Mariupola i bombardują Charków, to nie ma na razie informacji, by w jakimkolwiek innym ostrzale naraz użyto 30 rakiet.

Ataki na stosunkowo bezpieczne dotąd zachodnie rejony Ukrainy trwają od wczoraj. Minionej nocy Rosja zbombardowała też lotnisko w Iwano-Frankiwsku.

Ukraińska rzecznika praw człowieka: Sytuacja w Mariupolu jest straszna

