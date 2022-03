Ukraińska rzecznika praw człowieka: Sytuacja w Mariupolu jest straszna. Nie ma żywności, wody, ogrzewania

Niedziela 13 marca to 18. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nad ranem rosyjskie wojska ostrzelały Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie pod Lwowem - 20 kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy. W ubiegłym roku odbywały się tam wspólne ćwiczenia z wojskami natowskimi. Teraz miały tam stacjonować wojska obrony terytorialnej. Rosjanie atakują jednak nie tylko obiekty wojskowe, ale też cywilne. Zbombardowano m.in. szpital dziecięcy i położniczy w Mariupolu. Zmasowane ataki na Mariupol trwają, miasto jest na granicy katastrofy humanitarnej.

Zobacz wideo Duda: To, co Rosja robi w Ukrainie pokazuje, że wciąż jest to imperium zła. Ono nigdy nie odeszło do historii