Ukraina. Atak rakietowy na poligon wojskowy w Jaworowie, 20 km od polskiej granicy. "Ta taktyka jest jasna"

- Prawdopodobnie ten atak służy obezwładnieniu tego ośrodka, ponieważ ten ośrodek prawdopodobnie zbiera wszystkich tych, którzy są ochotnikami do legionu. Tam formułowani są w oddziały i przegrupowani do rejonów, gdzie prowadzone są walki. Zatem [to - red.] taki ośrodek przygotowujący legionistów, żeby działali w ramach operacji przeciwko armii rosyjskiej - informował gen. Waldemar Skrzypczak na antenie TVN24.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali poligon wojskowy w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy

Według informacji początkowo przekazanych przez służby mera Lwowa Rosjanie około godz. 3-4 czasu lokalnego (2-3 czasu polskiego) wystrzelili osiem rakiet skierowanych w Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, znajdującego się w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy - podaje Ukrinform. Wybuchy były słyszalne także w samym Lwowie.

Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki przekazał, że na razie potwierdzono dziewięć ofiar śmiertelnych i 57 osób rannych. Jak podał reporter "Faktów" TVN Paweł Szot po godz. 9, z jego informacji wynika, że wystrzelonych miało zostać 30 rakiet. Informację tę potwierdza lwowska administracja.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Anton Myronowicz: To jest im potrzebne do osłabienia ducha ukraińskiego społeczeństwa

Rzecznik prasowy Akademii Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Anton Myronowicz zaznaczył, że "pewną rolę odegrała obrona powietrzna" - jeden z pocisków został zestrzelony.

- Dlaczego to robią? Rosjanie starają się pokazać, że nie ma miejsca, w którym można być spokojnym. To jest im potrzebne do osłabienia ducha ukraińskiego społeczeństwa. Ta taktyka jest jasna - mówił w wywiadzie dla serwisu Suspilne doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denisenko.

Ataki na Mariupol nie ustają. "Będzie symbolem straszliwych zbrodni"

Cztery godziny po ostrzale przez miejscowość przejeżdżał reporter IAR. Paweł Pawlica relacjonował, że w stronę Jaworowa mijało go wiele patroli policji oraz karetek pogotowia. W samym Jaworowie na punktach kontrolnych kilkudziesięciu żołnierzy wojsk obrony terytorialnej sprawdzało każdy samochód wjeżdżający do miejscowości - informuje IAR.

"W nocy został ostrzelany poligon jaworowski pod Lwowem. Nie ma wątpliwości, że to działanie wymierzone w dostawy uzbrojenia, które płyną z państw NATO. Że Rosja je podejmie na Ukrainie mówił wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Riabkow" - skomentowała ostrzał analityczka PISM Anna Maria Dyner.

W ubiegłym roku na poligonie w Jaworowie odbywały się wspólne ćwiczenia z wojskami natowskimi. Teraz miały tam stacjonować wojska obrony terytorialnej.

