Rosjanie porwali mera Melitopola i zastąpili go prorosyjską radną. Nazwała protestujących ekstremistami

Doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko poinformował, że w piątek 11 marca dziesięcioosobowa grupa rosyjskich okupantów porwała mera Melitopola Iwana Fedorowa. Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę 12 marca, że Fedorow żyje, ale znajduje się w niewoli i jest poddawany torturom. Oprawcy żądają od niego, aby publicznie uznał okupacyjne władze. Rosjanie zastąpili uprowadzonego polityka przychylną sobie radną Hałyną Danylczenko.

Zełenski: Opór, jaki stawiamy rosyjskiemu najeźdźcy, zapisał się w historii

Nowa radna Melitopola: Dostosujcie się do nowej sytuacji

Jak podaje Ukraińska Prawda, Hałyna Danylczenko w telewizji zaapelowała do mieszkańców, aby "dostosować wszystkie mechanizmy do nowej rzeczywistości, żeby zacząć jak najszybciej żyć w nowych warunkach". Ostrzegła przed ludźmi, którzy próbują "destabilizować sytuację i wzywać do działań ekstremistycznych" - mając na myśli protestujących. Poinformowała również, że powstanie "komitet przedstawicieli ludowych", którego zadaniem będzie zarządzania miastem.

Rosjanie porwali organizatorkę demonstracji w Melitopolu

Prezydent Zełenski zauważył, że Rosjanie "wprowadzili nowy etap terroru". Kolejną osobą, która została przez nich porwana, jest organizatorka demonstracji przeciwko okupacji w Melitopolu Olha Hajsumowa, o czym poinformowały w sobotę 12 marca ukraińskie media. "Okupanci porwali Olhę Hajsumową bezpośrednio z manifestacji! Melitopol, wychodźcie!" - napisano na jej profilu na Facebooku. Wpis bardzo szybko stał się niedostępny.

W Rossija 1 krytyka wojny: To jak Afganistan, tylko że gorzej

