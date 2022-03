Były sekretarz generalny NATO: "Putin nie zatrzyma się na Ukrainie". Wskazał błędy, jakie popełnił Zachód

Zobacz wideo Dr Dębski: Gdyby Ukraina była członkiem UE, NATO, do tej wojny mogłoby nie dojść

- Gdy objąłem urząd w 2009 r., zacząłem rozmowy z Rosjanami. Powiedziałem im, że jednym z moich priorytetów jest rozwijanie naszego strategicznego partnerstwa, mimo że zaledwie rok wcześniej zaatakowali Gruzję. Ale Putin najwyraźniej źle odczytał nasze intencje - powiedział Anders Fogh Rasmussen w Radiu Wolna Europa. - Wyciągnąłem z tego lekcję i wiem dziś, że próby ugłaskania dyktatorów nie prowadzą do pokoju, tylko do wojny i konfliktu - stwierdził były sekretarz generalny NATO (urzędował w latach 2009-2014).

Rasmussen: NATO popełniło błąd na drodze Ukrainy do Sojuszu

- W 2008 r. zagwarantowaliśmy, że Ukraina i Gruzja dołączą do NATO. A potem powołaliśmy komisje NATO-Ukraina i NATO-Gruzja. Zamiast wdrożyć Plany Działań na rzecz Członkostwa, poszliśmy inną drogą. Z perspektywy czasu uważam, że był to błąd. Putin odebrał wtedy mylny sygnał, bo był przekonany, że w NATO doszło do rozłamu, co uznał za słabość i postanowił tę słabość wykorzystać, atakując Gruzję - powiedział Anders Fogh Rasmussen.

Ocenił, że sankcje, które NATO nałożyło na Rosję po aneksji Krymu w 2014 r., były "zbyt skromne". - Dla Putina było to zaproszenie, by pójść o krok dalej. I w końcu poszedł dalej, co widzimy teraz - powiedział. Wskazał, że po tej nauczce Europa powinna zupełnie odciąć się od ropy i gazu z Rosji. - To będzie miało swoją cenę, ale musimy się wzajemnie wspierać. Sądzę, że cena, jaką przyjdzie nam zapłacić, będzie niewielka w porównaniu z obecnym cierpieniem narodu ukraińskiego i kosztem, jakim jest utrata wolności w Europie, do których przyczyniła się nasza bezczynność - podkreślił duński polityk.

Pierwsze przejawy "obsesji" Putin zdradzał już 2008 roku

Dziennikarz dopytał Rasmussena o pierwsze sygnały, które mogłyby wskazywać, że Putin będzie próbował zagarnąć Ukrainę.

- W 2008 roku, kiedy obywał się szczyt NATO-Rosja, Putin wyjechał z niego wściekły, bo zdecydowaliśmy, że Ukraina i Gruzja dołączą do Paktu. W trakcie obrad przekonywał, że Ukraina, a zwłaszcza Krym, w rzeczywistości nie są niepodległe i że historycznie są integralną częścią Rosji. Nazwał Kijów "matką wszystkich rosyjskich miast" - powiedział Rasmussen. - Bardzo żałuję, że nie potraktowaliśmy go wtedy poważnie - dodał. W wywiadzie mówił także, że Putin ma "obsesję na punkcie przywrócenia świetności Związku Radzieckiego".

"Plan Putina nie kończy się na Ukrainie"

Były sekretarz generalny NATO przyznał, że rozumie chłodne podejście prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Sojuszu. Zwrócił jednak uwagę, że "wszyscy powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka konfrontacji NATO z Rosją". - Mówimy tu o dwóch jednostkach uzbrojonych w broń jądrową. Jeśli nie będziemy dość ostrożni, konflikt może eskalować - podkreślił Rasmussen.

- Z drugiej strony uważam, że sojusznicy NATO powinni zwiększyć dostawy broni i innego sprzętu wojskowego do Ukrainy. Potrzebna jest natychmiastowa dostawa dronów, broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej, aby umożliwić armii i narodowi ukraińskiemu jeszcze skuteczniejszą samoobronę - powiedział. - Musimy bowiem zdawać sobie sprawę, że to wybór pomiędzy konfrontacją z Putinem teraz a koniecznością walki z nim później, bo Putin nie zatrzyma się na Ukrainie - zaznaczył.

