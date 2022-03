Irak. Rakiety spadły na Irbil, w pobliżu budynków misji wojskowej USA

Zobacz wideo Kamala Harris: Atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich

Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Nie jest też jasne, co było jego głównym celem - pociski spadły zarówno blisko miejscowego lotniska, jak i budynków zajmowanych przez amerykańską misję wojskową. Wiadomo natomiast, że rakiety zostały wystrzelone spoza terytorium Iraku. Departament Stanu USA potwierdził, że nie było ofiar ani uszkodzeń obiektów rządowych. Amerykańskie władze potępiły atak rakietowy, nazywając go "oburzającym".

Anonimowy urzędnik z USA: Atak z terytorium Iranu

Pewien amerykański urzędnik, który poprosił o anonimowość, zasugerował, że atak został przeprowadzony z terytorium Iranu - napisała agencja Reutera. Mężczyzna nie podał jednak więcej szczegółów.

Telewizja Rudaw Kurdish Channel doprecyzowała, zgodnie z informacjami kurdyjskiego Departamentu ds. przeciwdziałania terroryzmowi, że na Irbil spadło 12 pocisków. Urząd zajmujący się bezpieczeństwem mediów poinformował z kolei, że irackie siły bezpieczeństwa wszczęły już śledztwo. Zapowiedziano, że sprawcy ataku zostaną ukarani.

Atak na Irbil. Jedna osoba ranna

Gubernator Irbilu, Omed Khoshnaw, powiedział stacji, że nie ma informacji, by ktoś ucierpiał, natomiast MSW Regionu Kurdystanu podało, że jedna osoba została lekko ranna. Rudaw dotarł do poszkodowanego, którym okazał się taksówkarz. Mężczyzna z poranioną twarzą powiedział stacji, że został trafiony odłamkami. Dodał, że usłyszał w sumie trzy głośne eksplozje.

"Agresja wymierzona w nasz drogi Irbil, która zasiała strach wśród jego mieszkańców, to atak na bezpieczeństwo całego narodu" - napisał na Twitterze premier Iraku Mustafa al-Kadhimi.

Od początku roku przybywa incydentów związanych z ostrzałem rakietowym irackiego terytorium. W styczniu ostrzelane zostało międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie, na które spadło sześć rakiet.

