Macron i Scholz rozmawiali z Putinem. Prezydent Rosji mówił o "pozytywnych zmianach" w negocjacjach

Emmanuel Macron i Olaf Scholz odbyli telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Przywódcy Francji i Niemiec wezwali go do natychmiastowego zawieszenia broni. O treści samych rozmów wiadomo niewiele, ale prezydent Rosji miał odpowiedzieć na pytania związane z korytarzami humanitarnymi, a dzień wcześniej mówił za to o "pozytywnych zmianach" w negocjacjach z Ukrainą.

3 AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl