BBC: Wagnerowcy byli zaproszeni na "piknik w Ukrainie". Jak Rosja rekrutowała najemników?

BBC dotarła do najemnika, który ujawnił, że nowi rekruci Grupy Wagnera trafiają do jednostek pod dowództwem oficerów GRU, rosyjskiej jednostki wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony. Bojownicy byli rekrutowani za pomocą komunikatorów internetowych - podało BBC. Ogłoszenia o rekrutacji potencjalni najemnicy dostali na Telegramie kilka tygodni przed atakiem na Ukrainę.

Według informatorów telewizji bojownicy zostali zaproszeni na "piknik w Ukrainie". Pojawiły się słowa o degustacji sało, czyli ukraińskiej słoniny. Według informacji zebranych przez brytyjskich dziennikarzy, w gronie wagnerowców są mile widziane osoby z kryminalną przeszłością, długami, związane z zakazanymi grupami najemników i bez paszportów. Rekrutowano także osoby z zajętych przez Rosję terenów - Ługańska i Doniecka oraz Krymu.

Grupa Wagnera. Niebezpieczni najemnicy, którzy oficjalnie nie istnieją

Grupa Wagnera to prywatna rosyjska firma wojskowa. Jej właścicielem - jak twierdzą portale - jest oligarcha Jewgienij Prigożin, zaufany współpracownik Władimira Putina. Nieoficjalnie grupa działa jako "długie ramię" Kremla i jest wysyłana w miejsca konfliktu, w które teoretycznie Rosja się nie angażuje.

Od połowy grudnia 2021 r. wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami, w związku ze stosowanymi przez nich torturami, egzekucjami i zabójstwami m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.

Brytyjski MON: Rosja zatrudnia najemników do walki w Ukrainie. "Grupa Wagnera"

Informator BBC podkreślał, że przed wojną w Ukrainie, rekrutacja dopuszczała do grupy niemal wszystkich. - Rekrutują każdego i wszystkich - stwierdził, skarżąc się na brak kompetencji nowych bojowników.

Nowi najemnicy nie występują już jako wagnerowcy, używane są nowe nazwy takie jak Hawks. Według BBC może to być próba ucieczki od złej reputacji związanej z grupą Wagnera. - Marka jest skażona - wyjaśniła Candace Rondeaux, profesorka studiów rosyjskich, eurazjatyckich i wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie.

O co oskarżana była grupa Wagnera? Najemnicy działający pod jej szyldem mieli wielokrotnie łamać prawa człowieka oraz dopuszczać się zbrodni wojennych w Syrii i Libii.

Chociaż nazwa jest inna, nowi rekruci przechodzą szkolenia w bazie Wagnera w Molkinie na południu Rosji.

Wojna w Ukrainie. Najemnik z grupy Wagnera wzięty do niewoli

Rosja rekrutowała najemników przed atakiem na Ukrainę

Rosjanie prowadzili rekrutacje najemników nie tylko prywatnymi kanałami. Tydzień po inwazji na Ukrainę pojawiła się też kampania w mediach społecznościowych, prowadzona przez VK - oranizację, która opisuje się jako eksperta od spraw bezpieczeństwa. Ogłoszenie zachęcało do współpracy ochroniarzy, którzy mieli pracować "blisko za granicą". Według ekspertów chodziło o Ukrainę. Ogłoszenie nie dotyczyły tylko Rosjan, ale także obywateli innych państw byłego ZSRR.

Setki wagnerowców są już w Ukrainie

W piątek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu podał, że 16 tys. bojowników z Bliskiego Wschodu zgłosiło się na ochotnika do walki w armii rosyjskiej. To możliwe, bo Władimir Putin wydał rozkazy dopuszczające do udziału w wojnie bojowników z Bliskiego Wschodu.

BBC podaje, że na Ukrainie może już przebywać do 400 bojowników z grupy Wagnera. To nie pierwszy ich "piknik". Pierwszą aktywność bojowników rozpoznano w 2014 roku. Wówczas wspierali prorosyjskich separatystów w konflikcie na wschodzie Ukrainy.

