Wojna w Ukrainie. Zasilanie w elektrowni w Czarnobylu zostało częściowo przywrócone

Przypomnijmy, o tym, że Czarnobyl został pozbawiony energii, poinformowano w środę 9 lutego. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba apelował wówczas do społeczności międzynarodowej o wezwanie Rosji, by wstrzymała ogień i umożliwiła ekipom naprawczym jak najszybsze przywrócenie dostaw. Od 9 marca dostawy energii do elektrowni zapewniały awaryjne generatory diesla.

Czarnobyl. Przywrócono zasilanie ukraińskiej elektrowni

Wieczorem 10 marca udało się rozpocząć prace, które doprowadziły do naprawy jednej sekcji zasilania - przekazał agencji atomowej w Wiedniu ukraiński urząd dozoru. Kyiv Independent poinformował, że ukraińscy technicy rozpoczęli naprawę uszkodzonych linii energetycznych prowadzących do elektrowni w Czarnobylu, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej, które zostały odcięte na początku tygodnia. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła te informacje. Technikom udało się naprawić jedną z sekcji zasilania, a prace nad pozostałymi sekcjami będą kontynuowane - podaje rmf24.pl za Polską Agencją Prasową.

Urząd dozoru zapewniał też, odłączenie od sieci zasilenia nie będzie miało krytycznego wpływu na bezpieczeństwo w obiekcie, w którym znajdują się też zakłady utylizacji odpadów promieniotwórczych. Ilość wody chłodzącej ma być bowiem wystarczająca do utrzymania odpowiedniej temperatury nawet podczas zakłóceń w dostawach energii.

W czarnobylskiej elektrowni, oprócz zniszczonego reaktora, który został ukryty pod sarkofagiem po wybuchu w 1986 roku, znajdują się również reaktory, które zostały wyłączone z eksploatacji. Wszelkie służby zagraniczne i krajowe zapewniały do tej pory, że nie zarejestrowano podwyższonego promieniowania - informuje IAR.

"Uszkodzona została cała linia zasilająca elektrownię jądrową w Czarnobylu i wszystkie jej obiekty jądrowe kontrolowane przez armię rosyjską. Czarnobyl jest pozbawiony energii. Wzywam całą społeczność międzynarodową do natychmiastowego wezwania Rosji do wstrzymania ognia i umożliwienia ekipom naprawczym jak najszybszego przywrócenia dostaw energii elektrycznej" - informował w środę 9 marca na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

W czarnobylskiej elektrowni znajdowało się około 20 tysięcy zestawów wypalonego paliwa, które potrzebują stałego chłodzenia - a do tego potrzebny był prąd. "Jeśli go tam nie ma, pompy nie będą chłodne. W rezultacie temperatura w basenach utrzymywania wzrośnie" - informowali wówczas przedstawiciele PSSŁiOI.

- Po tym nastąpi odparowanie, które doprowadzi do wyładowania jądrowego. Wiatr może przenieść radioaktywną chmurę w inne regiony Ukrainy, Białorusi, Rosji i Europy - dodali. Zwrócono również uwagę, że ze względu na brak wentylacji, osobom znajdującym się w pomieszczeniu grozi duża dawka promieniowania. Międzynarodowa Agencja Atomowa oraz serwis nuclear.pl informowały jednak, że "w tym przypadku nie widać krytycznego wpływu na bezpieczeństwo". "Nie ma żadnego zagrożenia poza ewentualnym bezpośrednim otoczeniem obiektu" - podano w środę.

"Obecnie Ukraina, świat i sama Rosja rozumieją, że wypowiedzi o zaangażowaniu Ukrainy w tworzenie zagrożenia nuklearnego to tylko scenariusz. Niemniej jednak takie działania Putina będą miały katastrofalne skutki dla całego świata. Wydaje się, że właśnie na to liczy rosyjski dyktator, domagając się niedopuszczalnych ustępstw" - ocenił Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy cytowany przez Kyiv Independent.

Ukraina. Możliwe prowokacje w pobliżu terenu elektrowni

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow, na antenie telewizji Ukraina 24 poinformował, że Rosja przygotowuje prowokacje w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Rosjanie mieliby podpalić radioaktywne lasy wokół elektrowni.

- Powstała w ten sposób chmura radioaktywna zostałaby uniesiona przez wiatr. Drugi wariant atomowego szantażu zakłada ostrzał artyleryjski magazynów promieniotwórczych odpadów. Efekt byłby taki sam, jak w poprzednim wypadku. W obu scenariuszach Rosja odpowiedzialnością za katastrofę zamierza obarczyć Ukrainę - relacjonował Budanow. Podkreślił, że już nie po raz pierwszy podczas toczącej się wojny Rosja ucieka się do szantażu atomowego.

