"Bennett chce, by Ukraina się poddała". "Haaretz" cytuje oskarżenia ukraińskiego urzędnika

Wołodymyr Zełenski jeszcze w lutym sam poprosił premiera Naftaliego Bennetta, aby Izrael mediował w rozmowach między Rosją i Ukrainą. Prezydent Ukrainy chciał skorzystać z faktu, że kraj ten jest jednym z nielicznych, które utrzymują stosunkowo dobre stosunki z oboma państwami.

W zeszłym tygodniu Bennett spotkał się z Putinem w Moskwie, aby omówić kryzys w Ukrainie, po czym odbył rozmowę telefoniczną z Zełenskim. Niecałe 24 godziny po spotkaniu w Moskwie Bennett i Putin ponownie rozmawiali przez telefon. Według oświadczenia kancelarii premiera Izraela, po rozmowie telefonicznej z Putinem Bennett rozmawiał także z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - relacjonuje "Haaretz".

Naftali Bennett nie pomaga?

Rzekomo w ostatniej rozmowie telefonicznej z Zełenskim Bennett miał naciskać na ukraińskiego prezydenta, by ten przyjął warunki Rosji, by zakończyć wojnę - tak wynika z relacji anonimowego urzędnika, na którego powołuje się dziennik, a który krytykuje też negocjatora innymi słowami. "Używa mediacji jako wymówki, aby usprawiedliwić fakt, że Izrael unika przekazania pomocy wojskowej Ukrainie lub dołączania do sankcji nałożonych na Rosję" - cytuje swoje źródło "Haaretz".

Urzędnik nazywa Bennetta "skrzynką pocztową między Ukrainą a Rosją" i podkreśla, że mediacja nie polega na przekazywaniu wiadomości między stronami, lecz na znalezieniu realnego kompromisu.

Kancelaria premiera: Nie nakłaniał Zełenskiego, bo nie zna oferty Putina

Z kolei źródło z kancelarii premiera Izraela stanowczo zaprzecza takiemu opisowi sytuacji, zwłaszcza przebiegu rozmowy z Zełenskim. - Premier nie zalecił, by Zełenski przyjął ofertę Putina, ponieważ Izrael nie wie, co to za oferta. W każdym razie Bennett nie zamierza udzielać Zełenskiemu rekomendacji ani porad, jak postępować na jakimkolwiek etapie - podało "Haaretzowi" źródło.

Według tego informatora, rozmowa Bennetta z Zełenskim zakończyła się sukcesem. "Wysiłki premiera skierowane są na jedno: powstrzymanie rozlewu krwi na Ukrainie i niepotrzebnych cierpień" - dodała kancelaria premiera.

Zełenski "wyczerpany rozmowami z przywódcami"

Jak pisze gazeta, Zełenski chciałby wystąpić przed izraelskim parlamentem w przyszłym tygodniu. Jeśli przewodniczący Knesetu Mickey Levy nie pozwoli mu przemawiać przed plenum lub nie będzie gwarancji na duże audytorium parlamentarzystów, Zełenski może chcieć transmitować przemówienie przed Jad Waszem lub na placu Rabin w Tel Awiwie.

"Zełenski jest wyczerpany rozmowami z przywódcami, chce rozmawiać z opinią publiczną" - gazeta przywołuje znów ukraińskiego urzędnika.

Tymczasem ambasada Izraela rozpoczęła mapowanie 20 głównych izraelskich firm działających w Rosji, próbując przekonać je do dobrowolnego przyłączenia się do sankcji w przyszłym tygodniu, tak jak zrobiły to inne międzynarodowe przedsiębiorstwa. Dzieje się to po tym, jak izraelski rząd wyjaśnił, że nie ma przepisów pozwalających mu zmusić prywatne firmy do zerwania lub ograniczenia więzi z Rosją.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.