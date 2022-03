Interpol nie wykluczy Rosji, ale będzie prowadził bardziej szczegółowe kontrole

W niedzielę minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel wystąpiła z wnioskiem do Interpolu, o wykluczenie Rosji z organizacji. Wniosek poparły Stany Zjednoczone, Kanada, Austria i Nowa Zelandia, a także minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. Wniosek został jednak odrzucony.

Interpol chce zachować swoją neutralność, ale wzmoże kontrole wobec Rosji

Interpol przyznał przy okazji, że wiele krajów apelowało o niewykluczanie Rosji z organizacji, aby uniknąć ryzyka, jakie niesie za sobą "ewentualne wstrzymanie przepływu informacji".

Wprowadzone zostaną jednak pewne restrykcje. Organizacja zrzeszająca 194 kraje przekazała, że ograniczą się one do weryfikowania informacji, które Rosja chce wysłać do innych państw przez "centralne biuro Interpolu w Moskwie".

W zeszłym tygodniu komendant polskiej policji także złożył wniosek w tej sprawie

Wniosek o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z członkostwa w tej organizacji już na początku marca złożył komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Poparł go minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz minister koordynator ds. Służb Specjalnych Mariusz Kamiński. - W przeszłości sygnalizowałem nadużywanie przez Rosjan tzw. czerwonej noty Interpolu, a w świetle agresji Rosji na Ukrainę wykluczenie jej z tej organizacji jest całkowicie uzasadnione - napisał szef resortu MSWiA.

