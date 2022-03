Pod Kijowem atak przerodził się w farsę. Na południu Rosjanie próbują otworzyć nowy kierunek [SYTUACJA NA FRONTACH]

Sytuację na frontach wojny w Ukrainie opisujemy co dwa dni. Ostatni raz w środę.

Wówczas wskazywaliśmy, że Rosjanie prawdopodobnie będą próbować wznowić uderzenie na Kijów ze wschodu. Tak też się stało. Nie wygląda jednak na to, aby na razie odnieśli jakiś istotny sukces. Wręcz przeciwnie, ten atak dostarczył jednego z najlepszych nagrań rosyjskich niepowodzeń w tej wojnie.

Niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie zaprezentować zaktualizowanej mapy interaktywnej przygotowywanej przez Jarosława Wolskiego z miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa". Ostatnia wersja prezentuje stan na wtorek wieczorem.

W zamian można zobaczyć na przykład interaktywną mapę na portalu militaryland.net, który śledzi konflikt ukraiński od lat. Jest mniej szczegółowa, ale generalnie dobrze oddaje sytuację.

Kijowski jeż

Z powodów politycznych Kijów musi pozostawać kluczowym kierunkiem dla Rosjan. Okrążenie miasta, nie wspominając o jego szturmowaniu, pozostaje jednak na razie poza ich zasięgiem. Zgrupowanie na zachodnich obrzeżach miasta, które początkowo przyciągało dużo uwagi ze względu na zdjęcia długiej kolumny zaopatrzeniowej ciągnącej się na dziesiątki kilometrów, od ponad tygodnia tkwi właściwie w bezruchu. Toczą się lokalne i ograniczone walki, ale bez większych zmian jeśli chodzi o kontrolowane obszary.

Jest możliwe, że przed jakimś kolejnym większym wysiłkiem w tym rejonie Rosjanie będą starali się wzmocnić swoje siły. Na Białorusi w rejonie miasta Homel nagrano już kilka pociągów wyładowanych sprzętem wojsk powietrznodesantowych i dodatkowymi systemami przeciwlotniczymi, co wskazuje na dostarczanie posiłków właśnie na ten odcinek na zachód od Kijowa.

Na wschód od Kijowa stało się to, co było zapowiadane od kilku dni. W środę i czwartek Rosjanie wznowili próby ataku z tego kierunku, starając się zająć na pewno miasto Browary i być może Boryspol. Nic nie wskazuje jednak na to, aby odnieśli sukcesy. Wręcz przeciwnie, Ukraińcy pochwalili się nagraniami z dronów wykonanymi w rejonie Browarów, na których widać nieporadne działania rosyjskiej kolumny zmechanizowanej i jej odwrót pod ostrzałem artylerii.

Wymiana zdań, którą można usłyszeć w powyższym wideo, ma pochodzić z nasłuchu Ukraińców, którzy przechwycili komunikację jakiegoś oficera w ostrzeliwanej kolumnie z dowódcą wyższej rangi na tyłach. Relacjonuje, że na rogatkach Browarów dostali się pod silny ostrzał, ponieśli straty i zginął dowódca pułku. Kolumna miała się cofnąć do wsi kilka kilometrów dalej i tam zająć pozycje obronne. Ewidentnie w tym rejonie toczyły się jakieś inne walki, ponieważ w czwartek po południu Ukraińcy chwalili się innymi zdjęciami i nagraniami rozbitego rosyjskiego sprzętu. W tym całej grupy czołgów, która częściowo została zniszczona, a częściowo ugrzęzła w podmokłym terenie.

Wszystko wskazuje więc na to, że szykowane od wielu dni wznowienie ofensywy na tym odcinku w pierwszej odsłonie skończyło się klapą dla Rosjan.

Na wschodzie stagnacja

Na północ w broniącym się zawzięcie od początku Czernihowie Ukraińcy nie tylko trwają, ale nawet kontratakują. Wiele wskazuje na to, że miasto nie jest jednak szczelnie otoczone. Ukraińcy pochwalili się zdjęciami mającymi dokumentować odbicie kilku wiosek w rejonie miasta. Rosjanie prawdopodobnie mają problem ze skutecznym izolowaniem miasta, ponieważ leży nad dużą rzeką Desna, której koryto jest szerokie i miejscami podmokłe, stanowiąc poważną przeszkodę terenową.

W całej północno-wschodniej Ukrainie niezmiennie trwa walka podjazdowa w wykonaniu Ukraińców. Kontrola Rosjan najpewniej nadal ogranicza się do głównych dróg, a i tak ma ona charakter względny. Po prostu chodzi o duże przestrzenie, a Rosjanie zaangażowali do tej wojny za małe siły. Od rosyjskiej granicy do rejonu wspomnianego miasta Browary jest ponad 300 kilometrów jazdy.

Nic nie wskazuje też na to, aby rozpoczęte kilka dni temu wyraźne próby uderzenia w kierunku obwodu połtawskiego w centrum wschodniej Ukrainy przerodziły się w jakieś istotne sukcesy. Nie ma wielu wiarygodnych informacji z tego regionu. Jedynie Ukraińcy pochwalili się kilkoma przykładami zniszczonego lub zdobytego rosyjskiego sprzętu. Zwłaszcza najwyraźniej sprawnych czołgów T-80.

W rejonie położonego dalej na wschód Charkowa Rosjanie ewidentnie wytracili impet, a seria niewielkich ukraińskich kontrataków wręcz na kilku kierunkach odrzuciła ich od miasta. Jest ono nadal w sposób terrorystyczny bombardowane przez rosyjską artylerię, ale nie wygląda, aby Rosjanie mieli w ogóle siły do faktycznego ataku i próby jego zdobycia.

Tam, gdzie ciągle jest nie najlepiej

W Donbasie sytuację od wielu dni opisywaliśmy jako źle rokującą dla Ukraińców. Rosjanie i separatyści napierają z wielu kierunków, starając się zamknąć wysunięte najdalej na wschód ukraińskie wojska w okrążeniu. Jednak postępy agresora są coraz wolniejsze. W ostatnich dniach wręcz niezauważalne na mapie. Ukraińcy twardo bronią się w rejonie miasta Izum, blokując Rosjan idących od północy. Na wschodzie w rejonie Siewierodoniecka. Choć sami Ukraińcy donoszą o ciągłych stratach, zwłaszcza ze strony aktywnych w tym rejonie rosyjskich samolotów oraz śmigłowców, to faktycznie nie oddają wiele terenu.

Dalej na południe cały długi odcinek byłej linii zawieszenia broni w rejonie Doniecka pozostaje względnie spokojny. Nie widać tam żadnych ofensyw. Dopiero już na samym południu, w rejonie Mariupola, separatyści i Rosjanie dokonali włamania w rejonie miasta Wołnowachy, które umożliwiło im okrążenie Mariupola od północy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie zdołali już przez tydzień zająć samej Wołnowachy, gdzie ciągle toczą się walki. Gdzieś w tym rejonie mają być wykorzystywani przymusowo powołani do służby mężczyźni z rejonu Doniecka. Wyposażono ich w sprzęt momentami pamiętający II wojnę światową i w ten sposób, bez przeszkolenia, trafiają pod ukraiński ostrzał. Na nagraniu widać, że są niezdolni do jakiejkolwiek realnej walki.

Nie pomaga to niestety oblężonemu Mariupolowi. Jest ewidentne, że separatyści i Rosjanie nie mają dość sił, aby wziąć miasto zdecydowanym szturmem. Pozostaje im oblężenie, terrorystyczne bombardowania i powolne, metodyczne wyniszczanie obrońców. Na dłuższą metę Rosjanie mają tu istotną przewagę i nadzieje dla obrońców są nikłe. Ukraińcy nie próbują już od kilku dni kontrataków mających na celu przerwać okrążenie. W mieście nie ma prądu, ciepła, a żywność i woda są na wyczerpaniu. Mariupol stał się największą katastrofą humanitarną tej wojny.

Brak postępów i rozproszenie

Dalej na zachód Rosjanie posunęli się nieznacznie naprzód na kierunku zaporoskim. Wkroczyli między innymi do miasta Połohy. Nic nie wskazuje jednak na jakieś wielkie przełamanie i gwałtowne postępy. W tym rejonie obie strony już kilka razy atakowały i kontratakowały. Samo miasto Zaporoże nie jest zagrożone.

Na najdalej wysuniętym na zachód obszarze walk, czyli w obwodach chersońskim i mikołajewskim, też od kilku dni postępy Rosjan są mizerne. Mikołajów pozostaje w rękach ukraińskich i po nieudanym ataku na początku tygodnia rosyjskie wojsko na razie nie ponowiło próby większego uderzenia. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie mają dramatycznie złe morale i problemy z zaopatrzeniem. Próby obejścia miasta od północy przez miasto Wozniesieńsk są tak samo udane jak na początku tygodnia, czyli bez sukcesu dla Rosjan. Nie posunęli się w zauważalny sposób w kierunku swojego kluczowego celu w tym regionie, Odessy.

Pomimo tego, zamiast spróbować wzmocnić swoje uderzenia na kluczowym kierunku, Rosjanie chyba rozpoczęli dodatkowe uderzenia z rejonu Chersonia w drugim kierunku, na północ na Krzywy Róg i na wschód na Zaporoże. Być może mają nadzieję, że nie napotkają tam większego oporu. Nie ma jednak pewnych informacji na temat tego, jak im to idzie. Według wojska ukraińskiego próby ataku na tych kierunkach zostały zatrzymane.

Inna mapa dobrze pokazująca w przybliżeniu sytuację w Ukrainie.

Inicjatywy nie ma, trzeba spróbować odzyskać

Z powyższego opisu sytuacji widać dość jasno, że postępy Rosjan są w dalszym ciągu niewielkie. Właściwie jest tak już od tygodnia. Jest ewidentne, że stracili impet i inicjatywę. Pomimo oczekiwania, że to tylko chwilowe zatrzymanie celem reorganizacji i opanowania wstępnego chaosu, spodziewane wznowione silne uderzenia nie nadchodzą. To, co można zobaczyć na nagraniach z rejonu Browarów, wręcz wskazuje, że Rosjanie nie zmienili istotnie swojej taktyki. Nadal dużymi kolumnami zmechanizowanymi, bez dobrej koordynacji i dowodzenia, wpadają w ukraińskie zasadzki, poruszając się w sposób przewidywalny drogami.

Co istotne, na nagraniach i zdjęciach z bitwy pod Browarami widać znacznie więcej naprawdę starych, niezmodernizowanych radzieckich czołgów reprezentujących poziom lat 80. Jeśli taki sprzęt jest kierowany na kluczowy kierunek uderzenia na Kijów, to Rosjanie nie mogą mieć nadmiaru tego nowszego.

Sytuację Rosjan pogarsza fakt, że nad wschodnią Ukrainą już od tygodnia utrzymuje się zimny front. Temperatury nocą spadają do -10 st. C. Dla wojska pozbawionego dobrego zaopatrzenia, koczującego na prowizorycznych biwakach, na pewno nie są to warunki pozwalające dobrze odpocząć i nabrać sił. Zwłaszcza że ci żołnierze funkcjonują już w prymitywnych warunkach od przełomu stycznia i lutego, kiedy większość trafiła w pobliże granicy z Ukrainą.

Pomimo tego nie należy liczyć na to, że Rosjanie zaprzestaną walki, a będą jedynie tak trwać na już zdobytych pozycjach. W obecnej sytuacji muszą spróbować odzyskać inicjatywę i ruszyć naprzód. Sądząc po zdjęciach i nagraniach pociągów z posiłkami kierowanymi na odcinek kijowski, można się spodziewać, że to tam Rosjanie w najbliższych dniach spróbują rzucić się do ataku. Choć ostatnie próby na wschód od miasta raczej nie poszły po ich myśli.