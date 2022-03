Donald Trump pytany o Ukrainę odpływa jak jeszcze nigdy. "Wiatraki zabijają ptaki"

Donald Trump, były prezydent USA, został spytany o Ukrainę. Prowadzący podcast spytał lidera republikanów o opinię dotyczącą dalszego rozwoju konfliktu. "Co będzie dalej z Ukrainą, bo napięcie wydaje się wysokie. Czy mamy do czynienia z sytuacją długoterminową? Jak to się rozwinie?" - spytał Kyle Forgeard, jeden z prowadzących audycję.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraińskie siły zniszczyły konwój rosyjskich czołgów niedaleko Kijowa

Spytali Donalda Trumpa o Ukrainę. Absurdalna odpowiedź byłego prezydenta

Odpowiedź byłego prezydenta nie jest jasna, bo chociaż i wcześniejsza rozmowa dotyczyła Ukrainy, odpowiedź zdaje się obejmować już zupełnie inną tematykę. - Cóż, już to mówiłem, że jeżeli tak się stanie, to będzie woda na młyn Rosjan. Zielona energia. Wiatraki nie działają. Są zbyt drogie. Zabijają wszystkie ptaki. Rujnują krajobrazy. A jednak ekolodzy je kochają. Powtarzam to od lat. Wiatraki to najdroższy możliwy rodzaj energii. I nie działają - powiedział Trump z wojny na Ukrainę schodząc na energię wiatrową.

Co miał na myśli były prezydent? Amerykańskie media nie potrafią znaleźć odpowiedzi na to pytanie, cytując jedynie jego słowa i wyrażając zdziwienie. Warto podkreślić, że kanadyjski podcast, którego gościem był Trump, znany jest z tworzenia humorystycznych treści, a wręcz pranków. Pojawienie się amerykańskiego przywódcy dla części mogło okazać się więc zaskoczeniem.

USA. Są dowody, że Donald Trump "mógł być zaangażowany w spisek kryminalny"

Donald Trump na wojnie z wiatrakami. "Powodują raka"

Wśród internetowych komentarzy można znaleźć próby wytłumaczenia słów Trumpa. Część komentatorów twierdzi, że w ten sposób nawiązał do kwestii ropy.

Były prezydent nie po raz pierwszy wypowiedział się w sposób kontrowersyjny - zarówno na temat wiatraków, jak i Ukrainy. W styczniu tego roku stwierdził, że "wiatraki powodują raka", a konkretnie hałas, który generują. Trump w kuriozalny sposób skomentował też atak Rosji na Ukrainę.

Szalony pomysł Trumpa. "Oznaczmy amerykańskie samoloty chińskimi flagami"

- Spojrzałem na ekran telewizyjny i powiedziałem: "To jest genialne" - tak były prezydent USA Donald Trump skomentował decyzję Władimira Putina w sprawie uznania niepodległości separatystycznych "republik" Donieckiej i Ługańskiej oraz rozpoczęcia rosyjskiej "specjalnej operacji wojskowej". - Putin wejdzie tam i będzie pilnował pokoju. To bardzo sprytny gość - ocenił. Wprawił też w osłupienie komentatorów tłumacząc, jak zakończyć wojnę w Ukrainie. - Oznaczmy amerykańskie samoloty chińskimi flagami i zbombardujmy Rosję - mówił.

W 2020 roku "zasłynął" stwierdzeniem, że "koronawirus to mistyfikacja demokratów".