Spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego? Rzecznik Kremla: Nie jest wykluczone

- Nikt nie wyklucza możliwości spotkania Putina i Zełenskiego. Tak, ten pomysł jest możliwy do zrealizowania. Ale najpierw delegacje i ministrowie muszą wykonać swoją część pracy, aby prezydenci nie spotkali się dla samej rozmowy, lecz dla rezultatu - stwierdził Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską państwową agencję RIA Nowosti. - Przedstawiliśmy już swoje jasno sformułowane oczekiwania ukraińskim negocjatorom i czekamy na ich odpowiedź - dodał.

Agencja TASS poinformowała, że Władimir Putin przekonywał w piątek na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką, iż negocjacje na linii Rosja-Ukraina "zaczynają przynosić pewne postępy". - Z pewnością powiadomię państwa o rozwoju sytuacji w Ukrainie, przede wszystkim o przebiegu negocjacji, które obecnie odbywają się niemal codziennie - powiedział prezydent Rosji. - Zachodzą tam pewne pozytywne zmiany, o czym informowali mnie nasi negocjatorzy. Wkrótce opowiem wam więcej - zapowiedział.

W czwartek ukraińska agencja informacyjna UNIAN ujawniła sześciopunktową listę żądań, których spełnienia Kreml oczekuje od Ukrainy. W zamian za poważną ingerencję w konstytucję, Putin miałby wycofać z Ukrainy rosyjskie wojska, a tym samym zakończyć wojnę. Więcej szczegółów w tym artykule:

O spotkanie z Władimirem Putinem w celu rozmów o zakończeniu wojny apelował już wcześniej także sam Wołodymyr Zełenski. - Jeśli nie zamierzasz odpuścić, to usiądź ze mną do stołu. Jestem do dyspozycji. Tylko nie przy 30-metrowym stole jak z prezydentem Macronem czy z kanclerzem Scholzem - jestem twoim sąsiadem. Nie gryzę. Jestem zwyczajnym facetem, usiądź i porozmawiaj ze mną. Czego się obawiasz? - powiedział prezydent Ukrainy w nagraniu z 3 marca. - Nikomu nie zagrażamy, nie jesteśmy terrorystami. Nie najeżdżamy na ziemie innych ludzi - dodał Zełenski.

