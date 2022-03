Kolejna noc agresji Rosji na Ukrainę minęła, w porównaniu do wielu poprzednich, stosunkowo spokojnie. W Łucku, na zachodzie kraju, było słychać kilka eksplozji. Mer miasta Ihor Poliszczuk napisał na Facebooku, że do wybuchów doszło w rejonie lotniska. "Wszyscy do schronów! Nie publikujcie żadnych zdjęć, adresów ani namiarów" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Wybuchy w pobliżu lotnisk i fabryk

Ukraińskie media informują także o wybuchach w Iwano-Frankowsku na zachodzie kraju. Te doniesienia pokrywają się z informacjami rosyjskiego resortu obrony, który twierdzi, że rosyjskie wojska dokonały "precyzyjnych ataków rakietami dalekiego zasięgu na lotniska wojskowe w Łucku i Iwano-Frankiwsku" i że oba zostały zniszczone.

Co stało się z konwojem pod Kijowem?

Wybuchy było słychać też w Dnieprze. Nad ranem odnotowano tam trzy eksplozje. Tym razem jednak Rosjanie za cel obrali budynek mieszkalny, fabrykę butów i przedszkole. Zginęła jedna osoba.

Media, opierając się na zdjęciach satelitarnych, donoszą też, że wielki konwój ze sprzętem wojskowym, który utknął na wiele dni pod Kijowem "rozproszył się i przemieścił". Jednostki pancerne, które wchodziły w skład kolumny, były widziane m.in. w pobliżu lotniska Antonow.

W Wersalu o przyszłości Ukrainy w UE. Drugi dzień obrad w piątek.

W czwartek w nocy w Wersalu pod Paryżem zakończył się pierwszy dzień nieformalnego szczytu unijnych przywódców - poinformował rzecznik szefa Rady Europejskiej Barend Leyts. Podczas wieczornej, kilkugodzinnej sesji liderzy omawiali kwestię uniezależnienia się Wspólnoty od rosyjskich źródeł energii. Plan Komisji Europejskiej zakłada, że stanie się to do 2027 roku. Dyskutowano także o wniosku Kijowa, który chce szybkiej ścieżki dołączenia do Unii Europejskiej.

Kraje Unii Europejskiej są w tej kwestii podzielone. Polska jest zwolennikiem jak najszybszego przyjęcia Ukrainy, ale jak przyznał premiera Mateusz Morawiecki, to wymaga jednomyślności wśród 27 państw członkowskich. - Jeżeli jeden kraj nie zgadza się z czymś, tak jak na przykład jeden z premierów powiedział ostatnio, że Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej, to niestety nie ma wspólnych wniosków, deklaracji. Dlatego apeluję wprost o solidarność, o to, żeby rozumieć aspekty walki o bezpieczeństwo europejskie, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą - mówił szef polskiego rządu.

Holandia przeciwna wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej

Wprost o sprzeciwie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej mówi Holandia. Jej premier Mark Rutte podkreślał przed rozpoczęciem szczytu, że nie oznacza to jednak braku wsparcia dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską napaścią.

- Holandia była jednym z pierwszych krajów, które wystąpiły ze wsparciem wojskowym dla Ukrainy. Byliśmy jednym z pierwszych krajów domagających się silnego pakietu sankcji, więc niech nie będzie żadnych wątpliwości, że Holandia stoi ramię ramię w Ukrainą. Ale nie ma czegoś takiego jak szybka ścieżka akcesji - stwierdził Mark Rutte.

Przeciwne szybkiemu przyłączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej są również Niemcy. Dystans wobec oczekiwań władz w Kijowie zachowuje także Francja. Prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że nie można zaczynać rozmów o członkostwie z krajem, który jest w stanie wojny.

Unijni przywódcy ponownie spotkają się w Pałacu wersalskim o godzinie 10.