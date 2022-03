USA. Republikańscy senatorowie apelują do Bidena ws. samolotów dla Ukrainy. "Dość gadania"

List do Joe Bidena w tej sprawie wystosowała senatorka Joni Ernst i senator Mitt Romney. Pod pismem widnieją podpisy 40 innych senatorów. Kongresmeni wzywają administrację Bidena do "współpracy z Polską i innymi sojusznikami NATO" w celu przeprowadzenia "transferu pilnie potrzebnych sił powietrznych, systemów obrony przeciwlotniczej i innych rozwiązań bojowych i wspierających".

REKLAMA

Republikanie apelują do Bidena ws. myśliwców dla Ukrainy

Jak czytamy, senatorowie pochwalają dotychczasowe wsparcie, jakiego USA udzieliły Ukrainie. "Zdecydowanie nie zgadzamy się z waszą decyzją o opóźnieniu i odmówieniu Polsce możliwości przeniesienia myśliwców na Ukrainę" - napisali.

Więcej wiadomości o wojnie w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo

Joni Ernst apelowała o szybsze działanie w tym zakresie podczas konferencji prasowej. Senatorka relacjonowała swoją rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. - Powiedział, że potrzebuje myśliwców. Powiedział, że musi być w stanie chronić własną przestrzeń powietrzną - stwierdziła. Następnie zaapelowała do prezydenta USA, by "wysłał myśliwce". - Pomóż Polsce dostarczyć MiGi - dodała.

- Dość gadania, ludzie umierają. Wyślijcie im samoloty, których potrzebują - mówił z kolei na konferencji Mitt Romney, którego cytuje agencja AP.

Rosyjski konwój o długości 60 km miał się rozproszyć. Nowe zdjęcia satelitarne

Chaos wokół MiGów-29

Od kilku dni pojawiały się chaotyczne doniesienia na temat ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów MiG-29 należących do Polski. Po wypowiedzi sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena na temat myśliwców, swoje stanowisko przedstawiło polskie MSZ. Stwierdzono w nim, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki". Amerykanie odrzucili tę propozycję. Rzecznik Pentagonu stwierdził w środę, że ewentualne przekazanie przez Polskę myśliwców MIG-29 nie wpłynie znacząco na zwiększenie potencjału bojowego Ukrainy, która walczy z rosyjską inwazją.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc