Olaf Scholz jest przeciwny szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej

1 marca Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Wspólnoty o uruchomienie specjalnej procedury, które pozwolą Ukrainie w trybie natychmiastowym wstąpić do UE.

Olaf Scholz jest przeciwny szybkiemu przyjęciu Ukrainy do UE

"Bardzo ważne jest, abyśmy nadal dążyli do tego, co rzeczywiście postanowiliśmy w przeszłości" - przekazał w czwartek przed szczytem Unii Europejskiej w Wersalu we Francji Kanclerz Niemiec Olaf Scholz cytowany przez CNN. Niemiecki polityk jest przeciwny szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Dodał, że umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą a UE z 2017 roku, której celem jest pogłębienie więzi politycznych i gospodarczych "to jest kurs, którym musimy podążać".

Scholz ocenił, że już teraz trudne jest podjęcie jednomyślnej decyzji w Unii Europejskiej, do której należy 27 państw, w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, gospodarczej i finansowej. Powiedział, że Wspólnota nadal musi rozwijać perspektywy "jeśli chodzi o umożliwienie podejmowania decyzji większościowych".

Premier Holandii: Nie ma czegoś takiego, jak szybkie przystąpienie do Unii Europejskiej

Wezwanie Kijowa do szybkiego członkowska we Wspólnocie odrzucił również premier Holandii Mark Rutte. "Nie ma czegoś takiego, jak szybkie przystąpienie do Unii Europejskiej, coś takiego nie istnieje" - powiedział. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował na Twitterze premierowi Holandii za "bezkompromisowe stanowisko w sprawie sankcji na Rosję i poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE". Kiedy dziennikarze zapytali Rutte o wpis Zełenskiego zaprzeczył, aby powiedział prezydentowi Ukrainy, że popiera przystąpienie Ukrainy do Wspólnoty.

- Powiedziałem, że w pełni rozumiem, że Ukraina ma takie pragnienie. Powiedziałem też, że stoimy ramię w ramię, aby zrobić wszystko, co możemy dla Ukrainy w krótkiej perspektywie. Ale teraz jest przedwcześnie, aby mówić o członkostwie w UE - przekazał dziennikarzom.

