Czarnobyl. Ukraina robi "wszystko, co w jej mocy", aby przywrócić prąd do elektrowni

Ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko przekazał w czwartek, że rząd Ukrainy skierował do okupantów prośbę o udostępnienie korytarza dla ekipy, która zajmie się naprawą zniszczonych linii przesyłowych. Szef resortu podziękował także pracownikom elektrowni, którzy przez kilka dni pracowali pod okupacją. - Terroryzm nuklearny to nie tylko atak na elektrownie jądrowe. Dzieje się tak, gdy personel znajduje się pod presją, a pojedynczy błąd może mieć poważne reperkusje - ocenił Hałuszczenko. - W trosce o bezpieczeństwo Ukrainy, Europy i całego świata rosyjskie wojsko musi opuścić obiekty jądrowe - dodał.

Hałuszczenko podkreślił, że Ukraina robi "wszystko, co w jej mocy", aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii do elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Wyjaśnił, że jest ona potrzebna w szczególności do chłodzenia przechowywanego tam wypalonego paliwa jądrowego. Hałuszczenko przekazał, że zasilanie elektrowni zapewnia kilka linii energetycznych. Dodał, że w środę Rosjanie podczas ostrzału zniszczyli ostatnią linię przesyłową.

W środę ukraiński resort energetyki poinformował, że może dojść do wycieku promieniowania w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Stwierdzono, że jeśli wypalone paliwo nie będzie schładzane, może zagrażać bezpieczeństwu Ukrainy i Europy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyjaśnił, że rezerwowe generatory diesla mogą zasilać elektrownię tylko przez 48 godzin, a po tym czasie "systemy chłodzenia obiektu do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego przestaną działać, co spowoduje wycieki promieniowania" - informuje Reuters.

Rosja przekazała, że prąd został przywrócony w elektrowni w Czarnobylu, MAEA czeka na potwierdzenie

Z informacji przekazanych przez rosyjski resort energetyki Białoruś miała przywrócić prąd do elektrowni atomowej w Czarnobylu. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nadal czeka jednak na potwierdzenie zasilania w elektrowni - donosi "The Washington Post".

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przekazała, że "nie widzi krytycznego wpływu na bezpieczeństwo" w związku z sytuacją w elektrowni, ale podkreśla, że "przerwy w dostawie prądu są potencjalnie niebezpieczne".

Czytamy także, że przerwa w dostawie prądu może doprowadzić do odparowania wody w magazynie i stopienia prętów paliwowych. A to może prowadzić do znacznych emisji promieniowania.

