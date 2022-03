Ponad dwa miliony uchodźców opuściło Ukrainę. Kliczko: Z Kijowa uciekł co drugi mieszkaniec

Wojna w Ukrainie wybuchła 24 lutego. Od tego czasu - według francuskiej agencji prasowej AFP - liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła już dwa miliony.

Zobacz wideo O czym powinniśmy pamiętać, pomagając uchodźcom? Ekspertka wyjaśnia

Wojna w Ukrainie. Z kraju uciekły już ponad dwa miliony osób

Francuska agencja opublikowała na Twitterze grafikę, która przedstawia liczbę uchodźców, którzy znaleźli schronienie w krajach Europy. Najwięcej Ukraińców przyjęła Polska, do której trafiło już 1 mln 412 tys. 503 osób. Tylko w piątek strażnicy przepuścili do Polski 52,1 tys. osób, a dzień wcześniej były to 74 tysiące.

Drugie pod tym względem są Węgry, które dały schronienie ponad 214 tys. Ukraińców. Trzecia jest Słowacja z liczbą ponad 165 tys. uchodźców. Dalej na grafice widnieją Rosja - ponad 97 tys., Mołdawia - ponad 82 tys. i Białoruś - 765 osób.

Wojna w Ukrainie. Rodzina z psem pokonała piechotą 17 km, by dojść do granicy

Witalij Kliczko przekazał, że co drugi mieszkaniec opuścił Kijów

Ukraińcy przemieszczają się również na terenie własnego kraju. W rozmowie z ukraińską telewizją Witalij Kliczko poinformował, że Kijów opuściła połowa mieszkańców. - W stolicy znajduje się teraz mniej niż dwa miliony ludzi - przekazał mer Kijowa.

Kijów dla rosyjskiej inwazji jest kluczowy. Jego zdobycie pozwoliłoby na obalenie ukraińskiego rządu i utworzenie własnego, marionetkowego. Miasto dzielnie broni się przed najeźdźcą. - Ich plany się nie udały. Nasi chłopcy udaremniają wszystkie plany otoczenia Kijowa – tłumaczył Kliczko, dodając, że miasto zmieniło się teraz w prawdziwą fortecę.

Ukraiński wywiad: Rosyjskim pilotom nie otwierają się spadochrony

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc