"Ukraina płaci ogromną cenę za rosyjską inwazję militarną na kraj, okrucieństwa rosyjskich agresorów i pogwałcenie przez nich wszystkich konwencji. Płaci życiem dzieci, przyszłością naszego narodu. Nalegam, aby kraje NATO pomogły powstrzymać rosyjski terroryzm - zamknijcie niebo nad Ukrainą" - zaapelowała na Telegramie komisarz ukraińskiej Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmyła Denisowa.

"Rosyjskim pilotom zestrzelonym nad Ukrainą nie otwierają się spadochrony. Wypadek? Nie wydaje nam się! Któregoś dnia rosyjski samolot Su-27 został zestrzelony przez ukraiński system obrony powietrznej. Pilot wroga kapitulował się, ale i tak zginął" - czytamy w oświadczeniu Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, opublikowanym na stronie ukraińskiej agencji Ukrinform, wielojęzycznej platformy medialnej.

"Obecnie trwają szczegółowe badania szczątków wraków zestrzelonych wcześniej rosyjskich samolotów. Według wstępnych wyników jedną z przyczyn awarii spadochronu może być jego celowa nieprawidłowa instalacja przed odlotem" - poinformowało ukraińskie MON.

"Putin zdecydował, że oddawanie takich ludzi w ręce wymiaru sprawiedliwości i ujawnianie prawdy całemu światu nie jest zgodne z kremlowskimi zasadami" - czytamy. "Lepiej przed wylotem trochę poprawić pilotowi spadochron" - dodano. "Bo martwy pilot nikomu niczego nie opowie" - stwierdzono w komunikacie ukraińskiej agencji.

"Rzeczpospolita", która zleciła wykonanie takiego sondażu pracowni IBRIS, poinformowała, że blisko połowa respondentów (45 proc.) uważa, że wojna w Ukrainie nie przeniesie się do Polski. Z kolei 34 proc. ankietowanych Polaków obawia się, że wojna może przenieść się do naszego kraju. Co piąty pytany nie ma zdania na ten temat.

