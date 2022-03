Wojna w Ukrainie. Rodzina z psem pokonała piechotą 17 km, by dojść do granicy

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Q&A Gazeta.pl (10.03)

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Rosyjscy żołnierze niemal od początku atakują nie tylko cele wojskowe, ale też cywilne. Ostrzeliwują szpitale, bloki mieszkalne, pociski trafiają w przedszkola, szkoły, sierocińce. Strzelają też wprost do cywilów. Od początku inwazji z Ukrainy uciekło ponad 2 miliony osób - podaje Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Mężczyźni zostają, by walczyć, a coraz więcej kobiet i dzieci trafia do Polski.

REKLAMA

Co ze zwierzętami? Większość niestety zostaje, ale są też ludzie, którzy je ratują przed bombardowaniem. Media obiegło zdjęcie, na którym uchodźcy z Ukrainy niosą swojego 13-letniego przyjaciela - owczarka niemieckiego. Jak możemy przeczytać we wpisie, rodzina przeszła z nim w sumie 17 kilometrów, idąc w kierunku granicy. Nie jest jasne, czy tylko w końcowym odcinku pies był niesiony na rękach, czy przez całą drogę.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Węgry. Katalin Novák wybrana na stanowisko prezydenta

Wojna w Ukrainie. Uchodźcy mogą zabrać do Polski zwierzęta domowe

Warto przypomnijmy, że zgodnie z decyzją polskiego rządu, uchodźcy wojenni nie potrzebują specjalnych dokumentów, by móc zabrać do Polski zwierzęta domowe. Nie muszą mieć paszportów ani być zaopatrzone w wynik badania serologicznego wykrywającego wściekliznę. Co więcej, zwierzę jest szczepione na miejscu po przekroczeniu granicy. Koszt pokrywa budżet państwa.

"Za minimalny wymóg, kiedy zwierzę może zostać wprowadzone na teren UE, należy uznać zwierzę oznakowane mikrochipem, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania. Musi być możliwość weryfikacji tożsamości zwierzęcia tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem. […] W celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia towarzyszącego podróżnemu i objęcia stosownym nadzorem każdy podróżny, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia" - podaje Główny Inspektorat Weterynarii.

Pomoc zwierzętom z Ukrainy. Fundacja "Zwierzęca Polana" potrzebuje paliwa. Dużo paliwa

W akcję pomocy ukraińskim zwierzętom zaangażowana jest m.in. Fundacja "Zwierzęca Polana". Poza pomocą humanitarną organizuje również transporty psów i kotów do Polski czy charytatywne webinary.

Fundację można wesprzeć finansowo. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony głównie na leki. "Współpracujemy z innymi organizacjami i łącząc siły, chcemy dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących zwierząt. Bardzo pilnie potrzebujemy kupić ogrom leków i karmy. Niezbędne jest też paliwo. Dużo paliwa" - czytamy na stronie ratujemyzwierzaki.pl.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc