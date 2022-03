Finlandia w NATO? Na razie zachowuje neutralność. Prezydent był u Bidena, porozmawia też z Putinem

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Wojna w Ukrainie zmobilizowała władze Finlandii do podjęcia działań w kierunku wstąpienia do NATO. Wcześniej kraj utrzymywał neutralność. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent Sauli Niinisto namawia jednak fiński parlament do głosowania w tej sprawie.

Finlandia zrezygnuje z neutralności? Rozważa dołączenie do NATO

Prezydent Niinisto spotkał się już w tej sprawie z parlamentarzystami. W zeszłym tygodniu odbył też podróż do Waszyngtonu, żeby zbadać możliwości dołączenia Finlandii do sojuszu.

Finowie o wejściu do NATO chcą decydować w referendum - projekt obywatelski w tej sprawie, podpisany przez 50 tysięcy osób wpłynął już do parlamentu.

Nastroje dotyczące wejścia w skład sojuszu zmieniły się wśród Finów, po informacji, że prezydent Rosji będzie nalegać na podpisanie ze Stanami Zjednoczonymi i NATO porozumienia, które wykluczałoby dalsze rozszerzenie sojuszu na wschód.

Na razie kraj zachowuje jednak neutralność i utrzymuje politykę otwartych kontaktów, dlatego prezydent Finlandii zapowiedział, że odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

