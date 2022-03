Czechy. Rosyjski znak "Z" jak swastyka. Policja chce karać za jego eksponowanie

Amazon wycofał odzież z symbolem "Z", znakiem poparcia wojny w Ukrainie

Tajemniczy znak "Z" zwrócił uwagę ekspertów wojskowych, gdy 19 lutego br. opatrzone nim czołgi i ciężarówki zaczęły zjeżdżać się na granicę Rosji z Ukrainą. Tydzień później, 27 lutego, Gwardia Narodowa Ukrainy podała, że ustaliła znaczenie tych symboli. Zgodnie z komunikatem, litera Z to "siły wschodnie", a Z wpisane w kwadrat - to "siły z Krymu".

REKLAMA

Niektórzy wojskowi eksperci uważają, że "Z" ma pomagać rosyjskim żołnierzom w lepszej identyfikacji własnych pojazdów i uniknięciu bratobójczego ognia. Zdaniem innych "Z" może oznaczać także "Zapad", czyli "Zachód".

Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, rosyjska propaganda szybko wypromowała "Z" jako symbol poparcia dla działań rosyjskiego wojska. Jak podaje "The Guardian", zaledwie trzy dni po inwazji, ubrania z tym znakiem zaczęła sprzedawać finansowana przez Kreml nadająca na całym świecie telewizja RT (kiedyś Russia Today). Zwolennicy Władimira Putina zaczęli nosić koszulki i bluzy z "Z" i pisać tę literę np. na samochodach.

Rosyjski sportowiec pokazał "Z" na mistrzostwach świata. Ruszyło postępowanie dyscyplinarne

"Z" zaprezentował publicznie także 20-letni Iwan Kuliak, który zajął trzecie miejsce w zawodach na poręczach podczas mistrzostw świata w gimnastyce sportowej w Dausze (Katar). Na podium dumnie wypiął pierś z dobrze widoczną literą na koszulce.

- Kazali nam zakleić flagę, więc to zrobiłem. Zakazali już wszystkiego, co możliwe. Chciałem tylko pokazać, skąd jestem. To wszystko - tłumaczył się sportowiec, cytowany przez kanał Shot na Telegramie. - Nie bałem się konsekwencji. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. To "Z" znaczy "po zwycięstwo", "po pokój". Ukraińscy sportowcy traktowali nas w brzydki sposób, źle się zachowywali - przekonywał Rosjanin. Potępiła to Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG), która wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec Kuliaka.

Czechy. Policja chce karać za pokazywanie symbolu "Z"

Symbol ruszył zatem w świat. Użyli go Serbowie podczas prorosyjskiej demonstracji w Belgradzie. Zaczął pojawiać się również w Czechach. Przykład z dworca kolejowego w Pardubicach udokumentował fotograf Jiri Sejkora.

Czeska policja zamierza walczyć z eksponowaniem znaku "Z" tak, jak ściga się eksponowanie nazistowskiej swastyki. Prawnicy przygotowują obecnie instrukcję dla policjantów, w której zostanie określone, jak mundurowi powinni postępować w przypadku eksponowania litery "Z" jako "promującej i wspierającej ruchy, które mają na celu tłumienie wolności" - poinformował czeski portal Expats. Więcej o skojarzeniach rosyjskiego znaku "Z" z nazizmem pisaliśmy tutaj:

Znak "Z" ma ukryte znaczenie? "Rosyjscy okupanci z nazistowskimi znakami"