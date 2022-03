Żytomierz pod ostrzałem Rosjan. "Kazano wyłączyć światło w aucie, nad głowami usłyszeliśmy myśliwce"

Zobacz wideo Jan Piekło: Żądania Rosji są kompletnie absurdalne

W środowych, kolejnych już nalotach Rosjan na Żytomierz, miasto liczące (przed wojną w Ukrainie) około 270 tys. mieszkańców, zniszczeniu uległy dwa szpitale, elektrownia oraz budynek mieszkalny - poinformował mer tego ukraińskiego miasta Serhij Suchomłyn. Dodał, że nikt nie zginął w atakach i że na polecenie wojska światła uliczne w Żytomierzu zostały wyłączone.

Reporter TVN24 w Żytomierzu: "To miasto jest bombardowane w dość regularny sposób"

W mieście jest reporter TVN24, Wojciech Bojanowski, który zrelacjonował, że Żytomierz jest regularnie bombardowany. - Dwa dni temu zbombardowany został duży skład paliwowy. Wczoraj [w środę 9 marca - red.], kiedy chcieliśmy zobaczyć efekty tego bombardowania, nagle, jadąc przez posterunek, który mijaliśmy co najmniej kilkanaście, zostaliśmy poproszeni o to, żeby wyłączyć światła w naszym samochodzie. W całkowitym zaciemnieniu nagle nad naszymi głowami usłyszeliśmy rosyjskie myśliwce - przekazał w czwartek rano Bojanowski. Dodał, że przeloty myśliwców zakończyły się kolejnymi bombardowaniami, w których zniszczone zostały most i centrum logistyczne.

Mariupol. "Nigdy nie zapomnę kobiety w ciąży, która uklękła przed separatystami"

Wojna w Ukrainie. Nagranie z ataku bombowego na Żytomierz

Nagranie bombardowanego miasta udostępnił m.in. Michaił Chodorkowski, przedsiębiorca, swego czasu jeden z najbogatszych Rosjan. Osiem lat spędził w łagrze. Oficjalnie - za przestępstwa gospodarcze, w tym pranie brudnych pieniędzy. Zdaniem działaczy praw człowieka - za zdecydowaną, głośną krytykę polityki Władimira Putina. Ostatecznie w 2013 r. Putin ułaskawił Chodorkowskiego.

Po rozmowie szefów MSZ Ukrainy i Rosji. "Czekają, aż się poddamy"

"Żytomierz. Miasto, w którym urodził się mój dziadek, który bronił Moskwy. Teraz miasto znów jest bombardowane przez nazistów. Na rozkaz tej samej Moskwy..." - napisał Chodorkowski na Twitterze.

