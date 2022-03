Rosja wyjdzie z Rady Europy? Miedwiediew: To doskonała okazja, by przywrócić karę śmierci

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rosja weszła do Rady Europy w 1996 roku. Warunkiem było wprowadzenie moratorium na karę śmieci, którą dopuszcza rosyjskie prawo. Po wybuchu wojny w Ukrainie, wywołanej przez siły Władimira Putina, członkostwo jego państwa w Radzie Europy zostało zawieszone. Były prezydent i premier, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew napisał w mediach społecznościowych, że to może być "doskonała okazja", do przywrócenia kary śmierci.

"Komisja Europejska i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zawiesiły członkostwo Rosji - niebywała niesprawiedliwość. A jednocześnie to dobra okazja, żeby trzasnąć drzwiami i zapomnieć o tych bezcelowych przybytkach. Kiedyś byliśmy na tyle głupi, by do nich dołączyć. Byliśmy młodsi. Poza tym to doskonała okazja, by przywrócić kilka ważnych instytucji, które zapobiegają pojawianiu się najcięższych przestępstw. Jak kara śmierci dla najgroźniejszych przestępców, która jest zresztą stosowana w USA i Chinach" - napisał Miedwiediew 26 lutego, gdy w Rosję zaczęły uderzać sankcje.

Koniec członkostwa Rosji w Radzie Europy? To otwarta droga do powrotu kary śmierci

10 marca rosyjskie MSZ złożyło oświadczenie ws. zamieszenia członkowska w Radzie Europy. "Rosja nie będzie uczestniczyć w przekształcaniu najstarszej europejskiej organizacji w kolejną platformę do przywoływania zachodniej wyższości i narcyzmu przez NATO i jego posłusznego naśladowcę, Unię Europejską" - czytamy w nim.

Resort w piśmie oskarża kraje UE i NATO o rzekome nadużywanie większości i niszczenie Rady Europy, a także wspólnej przestrzeni humanitarnej i prawnej.

Ukraina. Rosjanie wzięli na wojnę mundury galowe

Senator i przewodniczy rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Konstantin Kosaczew przekazał mediom państwowym, że członkostwo Rosji w Radzie Europy wygasa z końcem 2022 roku - podał "The Moscow Times".

Co to oznacza? Opuszczenie rady jest równoznaczne z wypowiedzeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zobowiązuje państwa członkowskie do zniesienia kary śmierci. Obywatele Rosji nie będą też mogli wnosić skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

