Wojna w Ukrainie. "Pauza strategiczna" Rosjan. Putin szykuje trzeci rzut żołnierzy?

Z danych wywiadowczych Stanów Zjednoczonych wynika, że Rosjanie ściągają kolejne siły do Ukrainy - mimo tego, że ponoszą ogromne straty. Władimir Putin nadal chce zrealizować swój plan, jednak eksperci coraz częściej wskazują na to, że Rosja nie ma już szans na całkowite zajęcie Ukrainy.

Nieoficjalnie mówi się, że we wschodniej Ukrainie mogą zostać użyte cztery brygady rezerwistów stacjonujących na terenie Białorusi. Ukraiński wywiad dodaje, że możliwy jest także przerzut kolejnych oddziałów z Czeczenii i tzw. wagnerowców. Mer Charkowa ostrzegł też, że wojska rosyjskie zaczęły się przegrupowywać. O komentarz do tych doniesień poproszeni zostali dr Jacek Raubo i gen. rezerwy pilot Jan Rajchel.

Wojna w Ukrainie. "Możemy się spodziewać w najbliższym czasie co najmniej jednego, zmasowanego uderzenia"

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności w rozmowie z portalem Wirtualna Polska powiedział, że mniejsza liczba ataków może być związana z tak zwaną pauzą strategiczną, czyli swoistą "ciszą przed burzą".

- Rosjanie używali jej na mniejszą skalę w Donbasie. Służy zachowaniu ciągłości działań operacyjnych na różnych kierunkach i potwierdza, że Putin nie będzie skłonny do odpuszczenia presji wojskowej. Możemy się spodziewać w najbliższym czasie co najmniej jednego, zmasowanego uderzenia w strategiczne miejsca w Ukrainie. Rosjanie będą chcieli sobie tym zapewnić lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z przedstawicielami ukraińskiego rządu, a u siebie w kraju przedstawić to jako kolejny sukces - powiedział Jacek Raubo.

Według niego rosyjscy generałowie są świadomi tego, że nie uda im się kontrolować całej Ukrainy, zwłaszcza że już teraz walka o poszczególne miejscowości jest dla nich ogromnym problemem. Podobnego zdania jest gen. rezerwy pilot Jan Rajchel, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i b. zastępca Szefa Wojsk Lotniczych Dowództwa Sił Powietrznych.

- Rosji nie starczy sił, żeby zająć całe terytorium Ukrainy. Być może wykonają w najbliższym czasie uderzenia pozorujące, odciągające uwagę wojsk ukraińskich, od głównego kierunku rosyjskiej agresji, jakim nadal jest Kijów. Według oficjalnych szacunków, wojska lądowe w Rosji liczą ok. 250 tys. żołnierzy (bez rezerwistów). (...) Jeżeli obecne zaangażowanie 120-130 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych nie przynosi spodziewanych dla Rosji rezultatów, to wątpię, żeby wysłała ona resztę wojsk - powiedział gen. Jan Rajchel. Jak dodaje, nawet zaangażowanie 500 tys. armii rosyjskiej to za mało na kraj, który "od wschodu do zachodu ma ok. 9 tys. kilometrów, a z północy na południe ok. 4 tys. km".

Władimir Putin doprowadzi do trzeciego rzutu żołnierzy na Ukrainę? "Rosjanie włączą się w działania długookresowe"

Zgodnie z informacjami wywiadu, Putin planuje jednak uruchomić trzeci rzut wojsk. Pierwszy miał przynieść Rosji zwycięstwo, drugi odrobić starty. Jaki jest więc cel wysyłania kolejnych żołnierzy?

- Trzeci rzut otwiera na pewno drogę do nacisków politycznych na Ukrainę i Zachód. Ale z perspektywy wojskowej może być jedną z największych pułapek, bo wówczas Rosjanie włączą się w działania długookresowe, które mogą im przynieść znacznie większe straty aniżeli dotychczas - ocenił ekspert portalu Defence24.pl

Zdaniem gen. Jana Rajchela Putin nie cofnie się ze swojego planu ani o krok - przynajmniej w najbliższych dniach. - Będzie prowadził działania wojenne, dopóki nie zajmie Kijowa i nie obsadzi marionetkowego rządu. Trudno sobie wyobrazić, że nagle zmieni plan i na przyszłą stolicę wyznaczy np. Charków. (...) Ta wojna może potrwać jeszcze bardzo długo - podsumowuje wojskowy.

