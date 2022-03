Zełenski znów apeluje: "Zamknijcie niebo już teraz. W przyszłości będzie za późno"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę późnym wieczorem po raz kolejny odniósł się do kwestii zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Zaapelował, by NATO zdecydowało się na ten krok.

Zełeński: Świat będzie współwinnym ignorowania terroru?

Zamknijcie niebo już teraz. Powstrzymajcie zabójstwa Macie moc, ale wydaje się, że tracicie człowieczeństwo

- napisał na swoim profilu społecznościowym."

"Jak długo jeszcze świat będzie współwinnym ignorowania terroru?" - dodał. Zdaniem prezydenta Ukrainy, wprowadzenie przez NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą miałoby uniemożliwić Rosjanom prowadzenie ataków przy użyciu lotnictwa i rakiet.

Tę samą kwestię poruszył w rozmowie ze Sky News. - Uwierzcie mi, jeśli to będzie przeciągane w taki sposób, zobaczycie... zamkną niebo, ale my stracimy miliony ludzi - stwierdził. - Rozpocznie się trzecia wojna światowa i dopiero wtedy utworzycie strefę zakazu lotów - ale będzie za późno - przekonywał

Brytyjscy dziennikarze spytali ukraińskiego prezydenta o kwestię potencjalnej eskalacji konfliktu, która mogłaby nastąpić po wprowadzeniu zakazu lotów.

- Dla kogo? Dla naszych rodzin? Nie. Dla nich? Kto to wie? Nikt tego nie wie. Ale wiemy, że właśnie teraz jest naprawdę źle. A w przyszłości będzie już za późno - stwierdził.

Bezmiar tragedii na zdjęciach. Obrazy ze zbombardowanego Mariupola

"Czy ukraińska krew nie jest dostatecznie czerwona"

O większe zaangażowanie NATO zaapelował też ukraiński deputowany Dmytro Gurin. "Putin nie poprzestanie na Ukrainie" - stwierdził "Za dwa lata zapytasz, kiedy będą bombardować infrastrukturę w środku Europy, dlaczego nie zamknąłeś nieba" - stwierdził cytowany przez portal. "Czy krew narodu ukraińskiego nie jest dostatecznie czerwona" - spytał również.

Spełnienie postulatu ukraińskich władz wydaje się trudne. Szefowa niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annalena Baerbock odniosła się do tematu w poniedziałek. Stwierdziła, że zamknięcie nieba oznacza "konflikt zbrojny, który zagraża życiu milionów Europejczyków". - To by znaczyło, że samoloty NATO będą ostrzeliwały rosyjskie, a to zaangażowanie Sojuszu w konflikt. Naszą odpowiedzialnością jest ochrona naszych ludzi - wyjaśniła.

Sprawa polskich MiG-ów dla Ukrainy rozstrzygnięta. USA przeciwne