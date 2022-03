To koniec. Sprawa polskich MiG-ów dla Ukrainy została rozstrzygnięta. USA nie popiera pomysłu

Stany Zjednoczone poinformowały, że nie dojdzie do wymiany polskich oraz amerykańskich samolotów i przekazania MiG-ów Ukrainie. - Wywiad ocenił, że ich transport do Ukrainy może być mylnie odebrany jako eskalacyjny i może doprowadzić do rosyjskiej reakcji - powiedział rzecznik Pentagonu na konferencji prasowej.

