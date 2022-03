Wołodymyr Zełenski nie chce teraz osądzać Scholza. "Zrobię to po wojnie, jak policzymy ofiary"

"To było jak rozmowa ze ścianą" - opisał przebieg rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk. Kanclerz wykluczył możliwość embarga na rosyjską ropę i gaz.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbombardowany przez Rosjan szpital dziecięcy w Mariupolu

"Uważamy, że to stanowisko jest moralnie nie do utrzymania i upadnie jeśli nie w ciągu kilku najbliższych dni, to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pytanie brzmi, ilu ukraińskich cywilów zginie przez ten czas w ostrzale rakietowym" - powiedział "Die Welt" ambasador. Ocenił, że taka postawa Scholza to "nóż wbity w plecy Ukrainy".

Rosjanie strzelają do ewakuujących się cywili w czasie zawieszenia broni

Wołodymyr Zełenski: Nie chcę osądzać pana Scholza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został zapytany przez dziennikarza niemieckiego dziennika "Bild" o to, czy jest rozczarowany postawą kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który nadal sprzeciwia się embargu na import ropy i gazu z Rosji. "Nie mogę oceniać działań Niemiec. Rząd myśli przede wszystkim o własnym kraju – i to jest oczywiste" - przekazał Zełenski. I dodał "widzimy kilka kroków, w których wspierają nas Niemcy - Nord Stream 2, sankcje i tak dalej". "Nie chcę osądzać pana Scholza i jego rządu. Zrobię to później, gdy skończy się wojna i policzymy ofiary" - wyjaśnił.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Podczas wywiadu, Zełenski otrzymał wiadomość o zbombardowaniu szpitala Mariupolu. "Właśnie dostałem wiadomość, że szpital dziecięcy w Mariupolu został zaatakowany. Nadal nie mam informacji o ofiarach. Ale naprawdę mam nadzieję, że ludzie byli w stanie się ukryć. Jak to możliwe?" - powiedział. "Jeśli rakieta trafi w szpital dziecięcy w Niemczech, co wtedy?" - zapytał. I dodał "wyobraź sobie was w tej sytuacji - dyskutujemy i negocjujemy". "To jest nasz ból dziś i potrzebuję rozwiązania dziś" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Rosjanie zbombardowali szpital."Pod gruzem leżą kobiety i dzieci"

We wtorek w programie "Tagesthemen" emitowanym w niemieckiej stacja ARD Ihor Żowkwa, doradca ds. polityki zagranicznej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że kraina jest gotowa do przyjęcia neutralnego statusu, jeśli dojdzie do rozmowy między Rosją a Ukrainą. Podkreślił, że tylko przy spotkaniu Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego możliwe będą poważne negocjacje. Dodał, że do negocjacji może dojść tylko po zawieszeniu broni. Doradca powiedział, że przy organizacji spotkania powinni pomóc międzynarodowi partnerzy, Ukraina ma w tej sprawie rozmawiać głównie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

******

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc