Wojna w Ukrainie. Zachód obawia się, że Rosja użyje broni niekonwencjonalnej. "Mamy poważne powody"

Na początku marca rozeszła się wiadomość, że Rosjanie użyli podczas wojny w Ukrainie broni zakazanej przez Konwencje Genewskie. Najeźdźcy mieli wykorzystać bombę próżniową, która ma ogromną siłę niszczenia i może mieć straszny wpływ na ludzi znajdujących się w ich promieniu wybuchu. Ten incydent wzbudził duży niepokój państw Zachodu.

Zachód obawia się, że Rosja może użyć broni niekonwencjonalnej

Nie tylko ubiegłotygodniowy przypadek, ale także ruchy Rosji i jej sojuszników podczas poprzednich wojen zdaniem Zachodu, są bardzo niebezpieczne. Urzędnicy przywołują się m.in. zdarzenia z Syrii, gdzie właśnie sojusznicy Rosji używali broni chemicznych. - Mamy dobry powód do niepokoju - mówi jeden z zachodnich urzędników w rozmowie z BBC.

Obawy odnoszą się do Kijowa i najprawdopodobniej do broni chemicznej, chociaż termin ten obejmuje również taktyczną (na małą skalę) broń jądrową, broń biologiczną i brudne bomby. Niepokój mógł także wziąć się z niektórych dezinformacji i twierdzeń pochodzących z Rosji, które sugerują, że to Ukraińcy wyprodukowali i używali bomb.

Rosjanie strzelają do ewakuujących się cywili w czasie zawieszenia broni

Rosjanie twierdzą, że Ukraina pracuje nad bronią jądrową i to ona planuje użyć brudnej bomby

Rosyjscy urzędnicy i media również rozsiewali w ostatnich dniach dezinformację, że Ukraina planuje zbudować brudną bombę, która rozprasza materiały radioaktywne. Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział nawet, że Ukraina pracuje nad bronią jądrową. Ponadto rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało już wcześnie, że Ukraina prowadziła w kraju program rozwoju broni biologicznej. Z tej narracji wynika również, że komponenty broni biologicznej zostały wyprodukowane w ukraińskich laboratoriach przy wsparciu finansowym Departamentu Obrony USA. Wszystkie te doniesienia strona ukraińska nazwała kłamstwami.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski pocisk utkwił w dachu budynku w Charkowie

