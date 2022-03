Wojna w Ukrainie. Rosyjski pocisk utkwił w dachu budynku w Charkowie

W ciągu minionej doby Rosjanie aż 50 razy ostrzeliwali Charków z wykorzystaniem artylerii i rakiet. Nie odnotowano strat po stronie obrońców. Jak przekazały władze Charkowa, miasto pozostaje pod całkowitą kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

Atak rosyjskich wojsk na Charków

Rosyjski pocisk utkwił w dachu budynku mieszkalnego w Charkowa. Zdjęcie pocisku opublikował na swoim kanale Telegram doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Gerashchenko .

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 282 mieszkańców Charkowa. 180 osób to cywile, w tym sześcioro dzieci - podał w środę Serhij Bołwinow, szef departamentu śledczego komendy obwodowej policji w Charkowie. "Takiej zbrodni nie da się zapomnieć" - napisał.

Ewakuacja ludności cywilnej z Charkowa

Z oblężonego Charkowa na wschodzie Ukrainy udało się w ostatnich dniach ewakuować tysiąc osób. Poinformowało o tym Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które zorganizowało wywóz cywilów. Część Ukraińców trafiła już do Polski. Przygotowania do ewakuacji rozpoczęły się tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od kilku lat pomaga we wschodniej Ukrainie, dlatego całą operację przeprowadziło poprzez własnych pracowników.

W Charkowie zginęło 170 cywili. Centrum miasta kompletnie zniszczone

Aleksandra Mizerska z PCPM powiedziała, że wszyscy ewakuowani cywile zostali przewiezieni na zachód kraju, a część jest już w Polsce. - Najmłodsza z tej grupy dziewczynka ma trzy miesiące. Widzę też ludzi po 60., sporo dzieci w wieku szkolnym, parę kotów i psów. Wszyscy są bardzo zmęczeni, a kilka osób będzie potrzebowało opieki psychologicznej, którą też ogarniamy - dodała Aleksandra Mizerska. Z Ukrainy uciekło od początku wojny 2 155 271 osób. Większość z nich przybyła do Polski - 1 294 903. Uchodźcy z Ukrainy udają się także m.in. do Słowacji, Węgier, Mołdawii i Rumuni.

Na większości kierunków Rosjanie ugrzęźli. Sytuacja na wojnie

