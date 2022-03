Wojna w Ukrainie. Sekretarz stanu USA skomentował zamieszanie z polskimi MiG-ami. "To skomplikowane"

Sytuacja polskich MiG-ów zmienia się jak w kalejdoskopie. Najpierw Josep Borrell, unijny dyplomata powiedział, że Polska przekaże samoloty Ukrainie. Te słowa zostały zdementowane przez stronę polską. Później Andrzej Duda podkreślał, że wysłanie MiG-ów byłoby jawnym zaangażowanie się w konflikt, ale kilka dni później Polacy złożyli USA propozycję, którą Amerykanie byli mocno zdziwieni.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska przekaże MIG-i Ukrainie? Ppłk Kruczyński: Jak się powiedziało "A", trzeba powiedzieć "B". Róbmy swoje

Polacy złożyli propozycję USA odnośnie MiG-ów. Amerykanów "zamurowało"

Polskie władze zapowiedziały gotowość niezwłocznego przemieszczenia samolotów MiG-29 do bazy w Rammstein oraz zwróciły się do USA o dostarczenie "używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych". Z informacji napływających zza oceanu wynika, że Amerykanie byli bardzo zaskoczeni tą ofertą wymiany. Potwierdził to korespondent TVN24 w Waszyngtonie Marcin Wrona, który przytoczył słowa senatora Chrisa Murphy'ego.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

- To jest dziwna decyzja Polski, żeby przekazać samoloty warte kilkaset milionów dolarów bez uprzedzenia o tym Ameryki - powiedział polityk. Niedługo potem rzecznik Pentagonu opublikował oświadczenie Departamentu Stanu na Twitterze, w którym podkreślił, że propozycja "nie ma logicznego wytłumaczenia i stwarza zagrożenie dla całego NATO". Sprawa jednak jest w toku i okazuje się, że po pierwszej, sceptycznej reakcji Stanów Zjednoczonych, być może uda się znaleźć rozwiązanie.

W sprawie MiG-29 Polska "walnęła pięścią w stół". Ekspert: To właściwie zamyka sprawę

Antony Blinken skomentował sprawę polskich MiG-ów. "Musimy rozwiązać problemy logistyczne"

Sekretarz stanu USA został zapytany o propozycję Polski odnośnie wymiany samolotów i przekazania MiG-ów do Ukrainy przez ich ręce. Amerykanin podkreślił, że rozmowy trwają, ale o rozwiązanie tego problemu nie będzie łatwe. - Decyzja o tym, czy przemieścić jakikolwiek sprzęt do naszych przyjaciół w Ukrainie, należy do poszczególnych państw. Jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami co do pomocy dla Ukrainy. Propozycja ze strony Polski pokazuje pewnego rodzaju złożoności w tym zakresie. Musimy to zrobić w odpowiedni sposób i rozwiązać problemy logistyczne - powiedział Antony Blinken.

Zobacz wideo Sekretarz stanu USA skomentował zamieszanie z polskimi MiG-ami. "To skomplikowane"

Wcześniej Mateusz Morawiecki mówił, że decyzja o przekazaniu MiG-ów Ukrainie leży po stronie NATO i USA. Premier podkreślił, że decyzja "musi zostać podjęta jednomyślnie przez cały Sojusz Północnoatlantycki". Początkowo Unia Europejska ogłosiła, że oprócz Polski swoje MiG-i przekażą również Bułgaria i Słowacja, ale oba kraje ostatecznie odrzuciły tę możliwość.

Jak widać, ta operacja nie jest taka prosta, bowiem nikt nie chce doprowadzić do eskalacji konfliktu poza terytorium Ukrainy, co podkreśliła rzeczniczka Białego Domu. - Pytanie jest takie: w jaki sposób możemy przetransportować te samoloty, tak, aby nie eskalować sytuacji? Te rozmowy w tej chwili się odbywają - przekazała Jean Psaki.

Wielkie straty Rosji i spięcie w rosyjskiej TV. Putin zarządził śledztwo

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc