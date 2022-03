Pod koniec lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Jego zdaniem taka decyzja byłaby ogromnym wsparciem wobec agresji Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Cywile w Odessie przygotowują się do walki z rosyjskimi najeźdźcami

Wojna w Ukrainie. Holandia nie popiera członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej

"Rozmawiałem z premierem Holandii [...] podziękowałem za bezkompromisowe stanowisko w sprawie sankcji na Rosję i poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE" - napisał we wtorek na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podaje ukraińska agencja Interfax, gdy dziennikarze zapytali o słowa Zełenskiego premiera Holandii Marka Rutte’a, ten nie krył zmieszania. Twierdził on bowiem, że nie powiedział prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Dodał również, że nie obiecywał wsparcia Hagi w drodze przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

- Powiedziałem, że w pełni rozumiem, że Ukraina ma takie pragnienie. Powiedziałem też, że stoimy ramię w ramię, aby zrobić wszystko, co możemy dla Ukrainy w krótkiej perspektywie. Ale teraz jest przedwcześnie, aby mówić o członkostwie w UE - mówił dziennikarzom premier Holandii, jak cytuje agencja. Rutte dodał jednak, że nie poprosiłby Zełenskiego o usunięcie tweeta.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Unia Europejska. Holandia przeciwna odcięciu od rosyjskiej ropy i gazu ziemnego

Jak podaje IAR, premier Holandii Mark Rutte informował również, że nie popiera rezygnacji Unii Europejskiej z zakupów rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego. W trakcie wizyty w Paryżu Rutte wyjaśnił, że taka decyzja mogłaby prowadzić do nierównowagi gospodarczej w krajach Unii.

Jeden z najlepszych snajperów świata pomoże Ukrainie. Zgłosił się do Legii Międzynarodowej

W Paryżu, na konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, holenderski premier dodał, że natychmiastowa rezygnacja z rosyjskich dostaw jest niemożliwa, gdyż Unia potrzebuje zapasów ropy i gazu. Podkreślił natomiast, że Wspólnota powinna zrobić więcej dla realizacji "zielonej agendy" i dekarbonizacji gospodarki oraz powiedział, że nie przewiduje zamknięcia portu w Rotterdamie dla rosyjskich statków.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc