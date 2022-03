Wojna z Ukrainą. Rosyjski Iskander zestrzelony nad wsią Jasnohirka

Rano 9 marca rosyjskie siły wystrzeliły w kierunku Kramatorska pocisk Iskander, który został zestrzelony przez Ukraińców - informuje policja. Ogon rakiety spadł na teren dworca autobusowego niedaleko wsi Jasnohirka. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny. Technicy materiałów wybuchowych pracują na miejscu zdarzenia.

Ukraińska policja przypomina przy okazji, że w przypadku odnalezienia materiałów wybuchowych jest surowo zabronione:

zbliżanie się do obiektu,

przenoszenie go i branie do ręki,

uderzanie w niego.

Trzeba natomiast natychmiast powiadomić policję lub służby ratunkowe.

Co to są rakiety Iskander?

Rakiety Iskander to lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Zazwyczaj służą do ostrzeliwania celów lądowych przeciwnika, posiadają głowice konwencjonalne (720 kg) i są prawdopodobnie zdolne do przenoszenia głowic termojądrowych. W rosyjskim wyposażeniu Iskandery mogą trafić cele oddalone o nawet 500 km.

