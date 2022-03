Brak prądu w Czarnobylu. Szef ukraińskiego MSZ: Barbarzyńska wojna Rosji zagraża całej Europie

"Uszkodzona została cała linia zasilająca elektrownię jądrową w Czarnobylu i wszystkie jej obiekty jądrowe kontrolowane przez armię rosyjską. Czarnobyl jest pozbawiony energii. Wzywam całą społeczność międzynarodową do natychmiastowego wezwania Rosji do wstrzymania ognia i umożliwienia ekipom naprawczym jak najszybszego przywrócenia dostaw energii elektrycznej" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób skutecznie zablokować rosyjską dezinformację?

Kułeba: Zapasowe generatory diesla będą zasilać elektrownię jądrową w Czarnobylu i jej obiekty przez 48 godzin

Polityk dodał także:

Zapasowe generatory diesla będą zasilać elektrownię jądrową w Czarnobylu i jej obiekty przez 48 godzin. Wtedy system chłodzenia wypalonego paliwa jądrowego zostanie wyłączony, co grozi wyciekiem promieniowania. Barbarzyńska wojna Rosji zagraża całej Europie. Putin musi to natychmiast powstrzymać!

O tym, że w Czarnobylu nie ma prądu, poinformowała wcześniej Państwowa Służba Specjalnej Łączności i Ochrony Informacji:

Linia wysokiego napięcia 750 kV ChNPP - Kijów jest obecnie odłączona z powodu szkód spowodowanych przez okupantów. W rezultacie stacja w Czarnobylu i wszystkie obiekty jądrowe w Strefie Wykluczenia są bez prądu.

"Tragedia nas przytłacza". Mołdawia mocno obciążona napływem ukraińskich uchodźców

Przedstawiciele PSSŁiOI tłumaczą, że w obiekcie jest przechowywane ok. 20 tysięcy zestawów wypalonego paliwa, które potrzebują stałego chłodzenia - a do tego potrzebny jest prąd. "Jeśli go tam nie ma, pompy nie będą chłodne. W rezultacie temperatura w basenach utrzymywania wzrośnie" - piszą i dodają:

Po tym nastąpi odparowanie, które doprowadzi do wyładowania jądrowego. Wiatr może przenieść radioaktywną chmurę w inne regiony Ukrainy, Białorusi, Rosji i Europy.

Kreml o wysłaniu z Polski MiG-29: Potencjalnie niebezpieczny scenariusz

"Dodatkowo wewnątrz obiektu nie ma wentylacji" - zauważają. "Cały personel otrzyma niebezpieczną dawkę promieniowania" - ostrzegają także i informują, że z powodu tego, że nie działa również system gaśniczy, istnieje ogromne ryzyko pożaru spowodowanego ostrzałem. Tymczasem walki wciąż trwają, uniemożliwiając przeprowadzenie napraw i przywrócenie zasilania. Nie wiadomo dokładnie, z jakiego powodu nie ma prądu i w jaki sposób można próbować go przywrócić.

Międzynarodowa Agencja Atomowa uspokaja

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Polskiej Agencji Atomistyki, czekamy na odpowiedź. Serwis Nuclear.pl uspokaja jednak:

W związku z informacjami o wyłączeniu linii energetycznej wysokich napięć 750 kV relacji Kijów - Czarnobyl i pojawiających się kolejnych informacjach na temat możliwości wystąpienia awarii ze względu na brak chłodzenia instalacji wypalonego paliwa informujemy nie ma żadnego zagrożenia poza ewentualnym bezpośrednim otoczeniem obiektu.

Także Międzynarodowa Agencja Atomowa napisała, że "w tym przypadku nie widzi krytycznego wpływu na bezpieczeństwo".

Aktualne informacje znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj