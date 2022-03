Wojna w Ukrainie. Kreml o wysłaniu polskich samolotów MiG-29: Potencjalnie niebezpieczny scenariusz

Zobacz wideo Karetki z Danii i Polski pojechały do Ukrainy

Rosja ostrzega kraje zachodnie przed dostarczaniem samolotów bojowych do bazy w Niemczech, które następnie miały trafić na teren Ukrainy. Na ten temat wypowiada się nie tylko przedstawiciel prezydenta. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że Rosjanie nie zagrażają NATO. Dodała jednocześnie, że rząd nie może nie reagować na to, co robi NATO w stosunku do Rosji.

Co z polskimi MiG-29 dla Ukrainy? Starcie z USA

We wtorek polski rząd zapowiedział gotowość przemieszczenia samolotów MiG-29 do bazy Sojuszu Północnoatlantyckiego w niemieckim Rammstein oraz zwrócił się do USA z prośbą o dostarczenie w zamian "używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych".

Amerykanie nie poparli tej propozycji. Departament Obrony poinformował, że "perspektywa myśliwców w dyspozycji Stanów Zjednoczonych, które startują z bazy USA/NATO w Niemczech, by wlecieć w przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, stwarza poważne obawy dla całego NATO".

Polskie myśliwce MiG-29

Myśliwce MiG-29 to samoloty znajdujące się w polskich siłach powietrznych od 1989 roku. W sumie jest ich blisko 30. Stacjonują w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Jak oświadczyło MSZ - Polska jest gotowa niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje myśliwce MiG-29 do amerykańskiej bazy Ramstein.

